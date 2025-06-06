馬斯克、川普公開叫罵！　決裂時間軸一次看

▲川普與馬斯克曾關係緊密的政治盟友。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾是關係緊密的政治盟友，馬斯克甚至在川普政府中擔任具有預算刪減權的角色，成立名為「政府效率部」（ DOGE）的特別單位，一度是川普任期百日內的最大亮點之一。

不過，外界早就預測，這兩位個性強烈的巨頭遲早會鬧翻，只是誰也沒料到，兩人關係會撕裂得這麼快。

以下是這場紛爭的時間軸簡要整理（美國時間）：

5月30日

馬斯克在白宮橢圓形辦公室公開現身、身穿印有Dogefather字樣的黑T恤、頭戴DOGE棒球帽，正式卸下公職身分，強調自己未來仍會是川普的顧問和朋友。

川普也在道別儀式上大力讚賞馬斯克是「現代史上無人能比的改革者」，還親自送上一把金色白宮鑰匙，象徵其貢獻卓著。

6月3日

馬斯克在社群平台上發文痛批，「這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是個令人作嘔的可憎之物。投下贊成票的人，真該感到丟臉，你們心知肚明，自己做了錯事。」

6月5日

上午10時52分起

馬斯克在X上接連轉發多則關於批評預算案的貼文。

中午12時01分

川普（Donald Trump）在白宮記者會上證實與馬斯克（Elon Musk）關係惡化，表示自己對這位科技億萬富翁感到非常失望，原因是馬斯克一再公開抨擊他推動的全面性內政法案。

川普向記者說，「我和馬斯克曾經關係很好，但我不知道現在還算不算。」

中午12時10分

馬斯克在X上發文，「為了勝利，砍掉『大而美』（big, beautiful bill）減稅法案。」

中午12時25分

馬斯克在X回應川普有關他知道「大而美」法案內部運作的言論，「假的！這項法案一次都沒給我看過，而且是在深夜迅速通過的，國會裡幾乎沒有人有時間讀它！」

中午12時46分

馬斯克發文表示，「如果沒有我，川普早就輸了大選，共和黨也不可能掌控國會。」他更在隨後的貼文中痛批，「如此忘恩負義。」

下午1時42分－下午2時36分

馬斯克至少轉發13則貼文，包含呼籲國會議員保留削減電動車與太陽能補助的條款，但同時也強調應該砍掉所有荒謬的支出增加，還有批評預算法案將使美國財政赤字膨脹至2.5兆美元、詢問網友「美國是否需要一個全新的政黨」。

此外，馬斯克還分享了一段他在2021年拍攝的影片，內容中他聲稱特斯拉並不依賴電動車補助。

▲川普與馬斯克在線上對罵。（圖／路透）



下午2時37分

川普發文聲稱，是他主動要求馬斯克離開政府團隊，還撤銷了馬斯克的電動車命令（EV mandate），並表示馬斯克是在那之後「整個人都瘋了！」

川普還說，只要終止與馬斯克旗下公司簽訂的合約與補助，美國政府就能在預算中省下數十億美元。

下午2時48分

馬斯克反駁川普的說法，強調自己之所以反對那項所謂的「大而美」法案，與電動車完全無關。

下午3時10分

馬斯克接著爆料稱，川普的名字出現在已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein） 的檔案中。馬斯克隨後又發文補充，「真相終究會浮出水面（the truth will come out）。」

下午4時06分

川普抱怨馬斯克選在此時和他唱反調，「我不介意伊隆現在反過來攻擊我，但他應該幾個月前就這麼做才對。（大而美法案）是國會有史以來提出過最棒的法案之一，不但砍掉1.6兆美元的開支，還是歷史上最大規模的減稅法案。」

下午4時09分

馬斯克揚言，要讓SpaceX天龍號太空船（SpaceX Dragon）提前退役；這艘太空船曾負責將美國太空總署（NASA）的太空人從國際太空站（ISS）接回地球。

此外，馬斯克也表態支持一位X用戶提出的彈劾川普的貼文，公開表明立場與川普徹底決裂。

下午4時15分

特斯拉（Tesla）股價在5日暴跌約14%，公司市值一口氣蒸發了約1500億美元。

下午4時26分

馬斯克警告，川普推行的關稅政策將導致經濟衰退。

下午6時48分（台灣時間6日上午6時48分）

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，「這是馬斯克令人遺憾的一次發言，他對『大而美法案』不滿，只因該法案未納入他所要求的政策。總統的重點是讓這項歷史性法案過關，實現讓美國再次偉大的目標。」