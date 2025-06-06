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語音訊息太長怎麼辦？Telegram推出實用「裁剪」功能

▲▼telegram。（圖／Telegram）

▲Telegram推出語音訊息裁切功能。（圖／Telegram）

記者吳立言／綜合報導

即時通訊平台Telegram 今（6日）釋出全新更新，正式加入語音訊息裁剪功能，讓用戶在轉發或儲存語音訊息時，可自由選擇欲保留的片段。這項功能讓長語音更易於整理與分享，也被視為訊息平台提升語音內容使用效率的重要一步。

在新版更新中，用戶只需長按語音訊息，即可進入裁剪介面，自行選擇起點與終點範圍，進行片段保存或轉傳。無論是一段語音備忘、語音留言，或群組討論中的重點對話，皆可透過此功能簡化整理與使用。

過去多數平台針對語音訊息仍以「錄音、播放」為主，缺乏進階編輯與擷取工具。Telegram此次更新引起外界關注，有評論指出，這項設計可能引領其他平台跟進，甚至可能在未來成為語音訊息介面設計的新標準。

目前該功能已全面開放，無須額外下載，可直接透過更新取得。

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