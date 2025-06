語音訊息太長怎麼辦？Telegram推出實用「裁剪」功能

▲Telegram推出語音訊息裁切功能。(圖/Telegram)

記者吳立言/綜合報導

即時通訊平台Telegram 今(6日)釋出全新更新,正式加入語音訊息裁剪功能,讓用戶在轉發或儲存語音訊息時,可自由選擇欲保留的片段。這項功能讓長語音更易於整理與分享,也被視為訊息平台提升語音內容使用效率的重要一步。

Trimming voice messages — today on Telegram. In a few years, everywhere else with the exact same UI ???? pic.twitter.com/hjr21f5Rdf