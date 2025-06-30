桃檢陳嘉義少關鍵動作　恐成重大瑕疵

▲繼鄭文燦案證據遭偽造後，陳嘉義又被爆出開庭未告知當事人權利爭議。



圖文／鏡週刊

前桃園市蘆竹區議員郭麗華2年前涉嫌替鴻海集團創辦人郭台銘花錢買連署書，遭桃園地檢署起訴，不過，本刊接獲爆料，起訴的檢察官竟然違反《刑事訴訟法》規定，未告知當事人權利，並以威逼手段偵訊，郭麗華3度透過法院調閱開庭光碟，誇張的是，她等了7個月才拿到，沒想到一勘驗，竟發現偵訊光碟竟全被離奇消音。

由於其他被告偵訊光碟都完好，唯獨郭麗華的應訊過程沒聲音，不禁令人懷疑偵訊光碟被動了手腳，而該案承辦檢察官，就是在鄭文燦案驚爆偽造證據的陳嘉義，這也讓他辦案爭議再添一樁。

本刊調查，郭的律師當時也有注意到陳嘉義沒有宣告權利事項，在陳嘉義諭知當庭逮捕郭麗華時，立刻向檢察官說「訊問被告前，沒有做權利諭知，有錄音檔可證」，該段內容也有記名筆錄，但陳嘉義並未理會，後續筆錄直接記載「逮捕通知書要寄給哪個親友？」緊接著就聲押郭麗華。

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羈押庭進行時，郭麗華表示偵訊過程有瑕疵，嚴重影響她的權益，不過，陳嘉義蒞庭時嚴正駁斥，表明當時「郭的律師全程在場，若他沒有告知權利，早已被律師提醒或阻止訊問」，由於這番話也被記錄在法院筆錄內，兩相對照，可見律師當初明明有提醒陳嘉義有關被告的權利事項，陳嘉義只要補充告知再行偵訊即可，但他卻置之不理，法官後來也將郭麗華請回。

直到二個月後，郭麗華在2023年底遭起訴，她請律師閱卷後才發現，偵查筆錄竟出現權利告知記載，她認為此顯然與當場情況不符，有偽造文書之嫌。去年4月，桃園地院首次開庭，郭麗華具狀向法官請求提供檢方當時的偵訊光碟，並無下文。隔月，郭二度向院方具狀請求提供檢方偵訊光碟，過了十天，桃園地院去函郭麗華，告知只收到調查局的偵訊檔案，但還沒收到檢方的開庭光碟。

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到了去年9月，郭麗華仍不死心，第三度具狀向法院聲請提供檢方偵訊光碟，當桃園地院在去年10月開庭時，郭麗華再度提出請求，審判長當場要求檢察官務必在二週內提供偵訊光碟，檢方才在隔月交出光碟。

離譜的是，待郭麗華完成拷貝後重聽光碟，她難以置信，因為偵訊光碟內容居然沒有問、答訊的對話聲音，無法證明陳嘉義在開庭時違反程序正義，對她有不公平對待，她不禁質疑偵訊光碟被動了手腳刻意消音。



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