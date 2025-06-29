小車禍要女大生「肉償」遭拔官！檢察官喊冤求再審　法官駁回

▲檢察官行車糾紛竟要女大生做愛抵償，遭懲戒法院重懲，拔除檢察官職務。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北地檢署檢察官陳立儒，2023年5月間騎腳踏車時與一名騎機車的女大生擦撞。陳檢當下並未報警，還向女大生要求做愛抵付賠償金。案經法務部移送監察院提出彈劾，送交職務法庭審理，一審判罰俸3個月，二審重懲判決拔除檢察官職務，將他轉任檢察事務官。對此，陳立儒提出再審之訴，喊冤當時因女大生不賠償，他一時氣憤才說出這些幹譙之語，目的是為了讓女大生快賠錢，不過法官不採信他說詞，駁回再審之訴。

全案源起為台北地檢署檢察官陳立儒於2023年5月間，騎腳踏車時與一名騎機車的女大生擦撞，雙方均未受傷。當女大生離開往前騎到下一個路口時，陳立儒騎腳踏車追上，要求女大生給付賠償金1000元，當發現女大生身上只有300元現金、戶頭存款只有11元的時候，陳竟要求「不然可以開房間，這樣連300元都可不用給；下次再約出來開房間，還可再給你2000元」，並跟她要電話。

女大生雖以自己未成年加以搪塞應付，陳立儒仍一再表示「我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18」、「沒有，這條路有很多旅館啊」、「1、20分鐘就結束啦」等語，後經女大生向萬華分局提出性騷擾申訴，經台北地檢調查認定性騷擾成立。

全案經法務部移送監察院提出彈劾，送交職務法庭審理，一審判罰俸3個月，案經上訴，懲戒法院二審重懲，判決拔除檢察官職務，將他轉任檢察事務官，全案確定。結果出來傳出基層不滿，認為應該直接將陳免職，而非降調。

不過陳又提出再審之訴，表示判決確定後「外界一片譁然，自己收到許多同事、友人的慰問及鼓勵，大家都覺得不可思議，太重了吧！事實相同，法律審不是應該維持原第一審判決？」

陳男喊冤說，女大生肇逃被追獲時，就要求不要報警，當時他還得趕回家照顧3名幼兒睡覺，因此默許，不料女大生一直推託賠償，在他堅持下女大生才無奈到便利超商領錢，回來後表示自己只有300元，剩下的700元希望打工或分期付款，並說「要如何配合都可以」。

陳男說，他當時等了20分鐘，覺得女大生一再推諉責任，氣炸了才戲謔回說「那以身相許也可以囉！」經女大生追問以身相許是何意，他心急下只好編造誇張回答，目的是要讓女大生乖乖賠錢，最後女大生持續求情，他知道女大生真的沒錢，也氣消了，女大生雖提議去派出所寫和解書，但他表示300塊不用了吧，如怕有問題，雙方互留電話就好，還安慰女大生快回家，接著就各自回家了。

陳認為，原確定判決說他「趁機欺凌弱勢」，但評論一個人之人格，應看長期表現，表示如果他是亂七八糟的人，「怎有可能加入天下第一署之黑金組？機關怎敢推薦去當台北市政府國家賠償事件處理委員會委員？財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會怎敢聘為講師？長官怎敢讓他指導學習司法官及學習檢察事務官？檢察長又如何敢指定他為職務評定委員會首長指定委員?又如何能受聘於大專院校授課？」這才是他長期累積的人格圖像。

陳強調，該案是他「心生憤怒之一時、偶發之行為，並非日常工作或生活之人格圖像」，認為他在台北地檢署的同事、長官、法務部長官都是他最好的證明與證人，希望能變更原判決。

不過法官認為，陳利用和女大生的行車事故，在對話中不斷要求肉償等性騷擾言詞，讓女大生心生畏怖備受冒犯，嚴重傷害檢察官的職位榮譽與尊嚴，損及司法公信力，自有懲戒必要等理由甚詳。

法官指出，陳提出事後和友人LINE通話紀錄，及台北地檢署職務評定通知書等，做為提起再審之訴，然而兩者都是原確定判決出現後才作成，前訴訟程序終結後才作成的文件，不得據以提起再審之訴，且陳提出的內容，也不具有足以動搖原確定判決之「確實性」特性，因陳沒拿出任何能影響判決的新證據，駁回再審之訴。可上訴。

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