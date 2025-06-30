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桃檢陳嘉義又爆爭議　偵訊光碟離奇消音

桃檢檢察官陳嘉義又被爆出開庭未告知當事人權利，關鍵光碟錄音卻離奇被消音。

▲桃檢檢察官陳嘉義又被爆出開庭未告知當事人權利，關鍵光碟錄音卻離奇被消音。

圖文／鏡週刊

前桃園市蘆竹區議員郭麗華2年前涉嫌替鴻海集團創辦人郭台銘花錢買連署書，遭桃園地檢署起訴，不過，本刊接獲爆料，起訴的檢察官竟然違反《刑事訴訟法》規定，未告知當事人權利，並以威逼手段偵訊，郭麗華3度透過法院調閱開庭光碟，誇張的是，她等了7個月才拿到，沒想到一勘驗，竟發現偵訊光碟竟全被離奇消音，由於其他被告偵訊光碟都完好，唯獨郭麗華的應訊過程沒聲音，不禁令人懷疑偵訊光碟被動了手腳，而該案承辦檢察官，就是在鄭文燦案驚爆偽造證據的陳嘉義，這也讓他辦案爭議再添一樁。

爆料指出，郭台銘在進行連署參選2024年總統期間，前民進黨桃園市議員郭麗華遭控透過曾任其助理的劉姓女子，以每份300元收購連署書，遭檢察官陳嘉義起訴，然而，郭曾主張偵訊時，不只未被告知權利，開庭時檢方也未說明所涉罪名，陳更被爆以威脅手段偵訊，一連串的離譜瑕疵，恐讓筆錄失去證據能力，猶如鄭文燦案的翻版。

前桃園市議員郭麗華（圖）涉幫郭台銘買連署書遭起訴，她喊冤強調清白。（翻攝郭麗華臉書）

▲前桃園市議員郭麗華（圖）涉幫郭台銘買連署書遭起訴，她喊冤強調清白。（翻攝郭麗華臉書）

女助理供稱　收購連署書

郭麗華被桃檢約談後遭聲押，她當時向法官表明檢方未依照程序偵訊告知權利，法官後來將她無保請回，陳嘉義提起抗告後也被駁回，她在2個月後遭起訴，法院開庭時，她三度具狀請法官調閱檢方偵訊光碟查明真相，結果等了7個月才拿到，沒想到偵查光碟中居然只有畫面、沒有錄音內容，不禁讓人懷疑偵訊光碟遭動手腳，若是遭人刻意消音，恐涉湮滅刑事證據罪。

本刊掌握，郭麗華遭控協助郭台銘通過總統連署門檻，於2023年10月，指示劉女對外以一張300元代價收購連署書。根據桃檢調查，劉女前後六次到郭麗華住處及議員服務處，向郭領取325份空白連署書，並以每份300元為對價，賄款應為9萬7,500元，但劉女有幾次沒遇到郭麗華，實際拿到的賄款為8萬4千元，郭女也另外支付1萬2千元給劉女作為走路工。

桃園檢調2年多前鎖定郭台銘表態參選總統過程，疑似有人替他花錢買連署書涉及不法。圖為郭台銘連署站，非當事人。

▲桃園檢調2年多前鎖定郭台銘表態參選總統過程，疑似有人替他花錢買連署書涉及不法。圖為郭台銘連署站，非當事人。

由於偵查時，劉女及其他5名樁腳均認罪，唯獨郭麗華否認犯行，全案被依違反《正副總統選罷法》起訴，檢察官向法院請求對劉女等人從輕量刑，反觀對郭麗華則建請法院從重量刑，還痛批「否認犯行且飾詞狡辯、不見其悔悟」。

就在全案進入法院審理時，郭麗華堅稱檢察官陳嘉義在2023年10月24日唯一一次偵訊她的過程中，沒有依法告知她在法律上的權利，其中包括所涉罪名、可保持沉默、不用違背自己的意思陳述及可選任辯護人，另外還有符合法定扶助的身分，例如低收入戶、中低收入戶或原住民等，可請求國家幫忙找法扶律師後再接受詢問，以及請求調查對自身有利的證據。

雖然陳嘉義在聲押庭反駁，不過，一旦檢方偵辦程序出包，不但筆錄的證據能力可能出問題，案情結果也會跟著大逆轉，究竟關鍵偵訊光碟拖拖拉拉7個月才給當事人，開庭過程為何又被離奇消音，真相有待檢方查明。

回應

針對郭麗華錄音檔爭議一事，桃檢表示，已將偵訊錄影光碟提供法院，另備援錄音檔案，經勘驗僅有連串答答聲，未錄得偵訊對話而未提供，但被告偵訊時否認犯行，偵訊筆錄亦有記載檢察官權利告知，且辯護人全程在場。至於本署偵訊錄音設備均有定期檢查，何以本案有此情形，將瞭解原因加強檢查改善相關設備，避免此類問題發生。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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