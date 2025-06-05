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「回春名醫」又出事！貴婦打牛奶針命危昏迷指數3　辯監視器壞了

▲「抽脂教父」吳紹琥醫師在北市東區經營的法瑞診所日前遭檢警搜索，釐清是否有違法注射紐奶針問題。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吳紹琥醫師在北市東區經營的法瑞診所日前遭檢警搜索，釐清是否有違法注射牛奶針問題。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

擁有建國中學、台大醫科畢業，業界有「抽脂教父」、「回春名醫」稱號的吳紹琥，近年經常上電視節目受訪，堪稱醫美界的媒體寵兒，他在東區開設醫美「法瑞診所」5月25日替一名有長期失眠問題的蔡姓貴婦（30多歲）進行舒眠電波療程，當天施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後，蔡女當場陷入昏迷，喪失呼吸心跳，雖經診所緊急送醫救回一命，但迄今12天仍未清醒，目前昏迷指數3，處境堪虞。

根據醫界知情人士透露，所謂牛奶針的舒眠針是注射丙泊酚（Propofol）鎮靜劑，該藥劑屬於第四級管制藥品，醫界常用來舒眠麻醉、健檢使用，但因注射劑量需相當精準、並需嚴謹評估病患的身體狀況，必須由專科麻醉醫師來進行嚴謹安全劑量注射，確保患者生命安全。

▲「抽脂教父」吳紹琥醫師在北市東區經營的法瑞診所日前遭檢警搜索，釐清是否有違法注射紐奶針問題。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方調查，蔡姓貴婦因長期飽受失眠困擾，經過親友介紹後今年到法瑞診所求診，進行舒眠電波療程，當天被施打舒眠針後卻陷入昏迷，當場喪失呼吸心跳，迄今仍在加護病房與死神拔河，甚至事發後蔡姓貴婦家屬要求調閱診所監視器，法瑞診所卻表示監視器播放系統故障，當天診所內影像並未留存。對此檢警合理懷疑：醫美診所求診業務量龐大，不排除有麻醉醫借牌職業，甚至是麻醉護理師、一般護理師頂替麻醉醫師替病患施打管制類麻醉藥劑的違法情事。

大安警方表示，蔡女5月25日到法瑞診所進行治療，惟於治療過程中，相關生理指數下降，經在場護理人員施救無效，患者陷入OHCA後，由診所撥打119、北市消防局救護員到場搶救，警方接獲家屬指控內容後，報請台北地檢署檢察官指揮，並向法院聲請搜索票，6月1日到法瑞診所搜索，查扣涉案醫護手機等證物，並將負責人吳紹琥及在場醫護帶回釐清相關案情，全案檢警將依涉犯刑法過失重傷害罪、醫療法等罪嫌展開追查。

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