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蔡語芯拔管「閨蜜團下跪求等等」　驚見家屬提前整理名牌包遺物

記者鄒鎮宇／綜合報導

有「車模界林志玲」之稱的模特兒蔡語芯，5月25日在東區「法瑞診所」被「回春名醫」吳紹琥施打「牛奶針」後命危，昏迷指數長期維持3，歷經19天後家屬決定拔管，本月12日遺體被送往台北市第二殯儀館。對此，蔡語芯的閨蜜團指控家屬急著拔管，並在蔡昏迷第5天時就開始整理名牌包等「遺物」。

曾被連千毅追求而爆紅的辣模翁子涵，在IG有409萬人追蹤，而翁也是蔡語芯的好閨蜜。蔡語芯在IG接連PO出限時動態，指控蔡語芯的媽媽、哥哥確定能拿到蔡的兩間房子、1000萬元賠償後，就決定拔管，讓她們不敢置信，「怎麼有辦法這樣子，她呼吸還很正常耶」。

▲▼蔡語芯拔管「閨蜜團下跪求等等」　驚見家屬提前整理名牌包遺物。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

▲▼「車模界林志玲」蔡語芯。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

▲▼打牛奶針命危　貴婦身分曝光疑是「車模界林志玲」。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

翁子涵等多名網美擔心蔡語芯的病情，自行開設聊天群組討論，卻意外發現蔡語芯的哥哥在蔡語芯昏迷的第5天，於threads上PO出大量女用名牌包詢問「能分辨這是仿的還是真品嗎？」

此外，蔡哥哥5月30日也在threads發文，「整理我妹的遺物，有真品、有高仿，包太多，我分辨不出來」，但當時蔡語芯仍在醫院中。

翁子涵等人13日趕到醫院，下跪求著蔡哥哥、蔡媽媽，希望對方不要放棄蔡語芯，再給對方多一點時間，哭著說「拜託...拜託！」「我們也是家人…我們也是家人你知道嗎？我們也是家人你知道耶」。

▲▼蔡語芯拔管「閨蜜團下跪求等等」　驚見家屬提前整理名牌包遺物。（圖／翻攝babe.weng）

▲蔡語芯的閨蜜們下跪求家屬別拔管。（圖／翻攝babe.weng）

其中，一名閨蜜說，「我到現在都不敢相信，這世界上會有這麼沒有人性的人。聽到他們拿到錢就要拔管這件事，我一直希望這一切是假的，直到現在是最後一天了，我才覺得又真的認識了這個世界，刷新我的三觀。所有的警察、醫生及看到的人，每個人都要救，而且很多（昏迷指數3的人）都救回來了，他們視若無睹、忽略一切可以救回來的可能性，只說謝謝你請諒解，他們就是要錢，然後找一些理由，說不想讓她開刀、有傷口，想讓她漂漂亮亮的走…什麼屁啊」。

對此，蔡哥哥在threads表示，醫生說蔡語芯已腦死，沒有腦波，因此他們才決定拔管，事後也將threads帳號關閉為私人。

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