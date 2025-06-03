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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協：非常不應該　要體育署硬起來

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

莊智淵的17歲愛徒葉伊恬因桌協擅自替她回絕WTT參賽邀約，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，引起大眾憤怒。高雄市長陳其邁今（3）日強調，桌協剝奪優秀選手出賽的機會非常不應該，等道歉等了好幾天也都拒絕檢討，喊話體育署「肩膀硬起來」，整頓協會並嚴加徹查，好好照顧我們的選手。

葉伊恬為追隨「桌球教父」莊智淵，自小轉學至高雄，如今是鼓山高中二年級生，更三度入選成人國手，在國際賽事中屢創佳績，但近期桌球協會擅自取消伊恬參加美國大滿貫賽的參賽資格，不願和選手溝通、從選手角度做思考，不僅對選手非常不公平，也傷害選手的努力。

陳其邁強調，桌協應該要提供更多比賽的機會給優秀的選手，但他們反而去剝奪優秀選手出賽的機會「非常不應該」，尤其像這種重大的賽事，如果桌協有不同的安排跟考量，當然必須尊重選手的意願，也要跟選手多做溝通。

陳其邁說，在完全沒有溝通的情況之下，他覺得桌協應該要向高雄市的選手道歉，答案等道歉等了好幾天，桌協都拒絕做檢討，這會讓大家覺得桌協在處理這項相關賽事的安排，跟應對及選手權益的部分，問題恐怕非常嚴重。

▲▼台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣17歲桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

陳其邁最後喊話體育署「肩膀硬起來」整頓協會，支持嚴加徹查協會保障選手出賽的權利，希望協會站在選手的立場多做考量 ，這是大家共同的期待，希望體育署能好好照顧我們的選手。

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