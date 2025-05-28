施政滿意度高雄贏得六都金獎　陳其邁：拚搏到最後1秒回饋市民

▲施政滿意度高雄贏得六都金獎，陳其邁：拚搏到最後一秒回饋市民。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中國時報舉辦「全國縣市施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁以高滿意度蟬聯六都金獎。他今（28）日出席受獎表揚表示，做市長就是「披星戴月」四個字，強調以民為本、以人為本，將市民放在最優先的位置，強調高雄市政府一定會上緊發條，拚搏到最後的1秒鐘，以回饋、報答高雄市民朋友的支持。

陳其邁感謝市府團隊在嚴格的監督下努力，交出一張還可以的成績單，他接續談到自己任期所剩一年，最重要的是做好做滿，僅有的時間是最珍貴的時間，允諾市府團隊致力各項施政，將評鑑結果作為未來精進施政的重要參考，盼以更優質的市政服務回應市民期待。

對於媒體監督，陳其邁強調，每一個施政的環節都非常謹慎小心，也因媒體的強力監督而更努力不懈，感謝中國時報在諸多市政議題上所給予的指教。

▲▼施政滿意度高雄贏得六都金獎，陳其邁：拚搏到最後一秒回饋市民。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，互相支援合作在各個縣市、行政與立法間非常重要，也坦言擔心不管是中央的計畫性補助或是一般性補助，對於地方建設來說是有延續性的，對於弱勢團體來說也非常重要，期盼立法院與行政院之間能夠好好協調溝通，健全的行政立法互動機制，對地方政府施政非常重要，對於預算能彼此尊重、互相理性討論，相信是人民所樂見。

根據今年最新調查結果，高雄市除獲得縣市長滿意度金獎，並在經濟發展、社會福利、永續發展、觀光旅遊、交通狀況、藝術文化、縣市團隊施政表現滿意度獲得金獎；在治安狀況、醫療衛生、幸福感滿意度方面獲得銀獎，陳其邁對於高雄市府以及他個人的肯定，再次表達由衷的感謝。

2025年「22縣市有感施政大調查」，由中國時報民調中心執行，此調查為每年度進行之全國性大規模民調，今年邁入第七屆。

調查內容包括「縣市長施政滿意度」、「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」、「幸福感」」與「永續發展（SDGs）」，今年度新增「縣市政府團隊施政表現滿意度」，共13個施政面向，是國內施政調查中，涵蓋面向最廣的大型民調。