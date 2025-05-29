民調下跌遭轟　盧秀燕嘆：榜首考一次99分竟被罵到臭頭

▲台中市長盧秀燕施政滿意度調查下降挨轟，盧秀燕感嘆，滿分的孩子考個99、98分就被罵個臭頭。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

《遠見雜誌》在27日公布縣市長施政滿意度調查，其中向來第一名的盧秀燕，這次下降成第三名，滿意度與去年相比更大減8.5％。對此，綠營市議員大作文章，今天在市政總質詢上，又提到相關議題，盧秀燕無奈表示，這好比一直考100分、考第一名的小孩，考了一個99或98分，就被罵得臭頭，結果過去考50分現在考60分的孩子被大為稱讚，更直言「民調看看就好，認真做事比較重要」。

市議員林昊佑今天在總質詢時提及民調議題，盧秀燕坦言，自己不會把民調放在心上，因為自己都勉勵總統賴清德，「民調看看就好，自己認真做事比較重要！」

盧秀燕也反問市議員，明年就要選舉了，議員們也會自己做民調，難道會因為拿下第一名就不努力了嗎？

盧秀燕感嘆，台中過去兩年都拿第一，這次拿個第三就被罵得臭頭，是無比沉重以及壓力，好比過去考100分、第一名的小孩，結果考個99、98分就被慘罵，反而考50分變成60分的孩子被大為稱讚。

盧秀燕反諷，一直用分數，企圖拉抬或打擊一個人真的沒有必要，不管如何，她都感謝市府團隊、所有首長以及5萬個公務人員，一直以來都競競業業、全力以赴、認真做事，畢竟從去年到昨天為止，成績都不錯，代表市民對市府團隊施政是給予鼓勵；盧秀燕也勉勵同仁，不要因為少數人批評沒有考100分還打擊我們，最重要的是認真做事，「考得好很棒，考不好沒關係，有沒有認真學習改進才重要！」