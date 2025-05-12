中國宮廟來台交流沒申請　邱垂正：規避審查或虛假申請了解當中

▲陸委會主委邱垂正赴內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中國福建泉州富美宮，近日以祖廟名義來台遶境，連日拜訪各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，也參加白沙屯媽祖遊庄活動。對此，陸委會主委邱垂正12日赴立法院內政委員會備詢時表示，中國常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，政府紀錄中並沒有富美宮來台宗教交流的申請案，是規避審查或虛假申請案，正在積極了解當中。

邱垂正在內政委員會開會前，接受媒體訪問時表示，中國大陸常藉由宗教文化交流進行統戰滲透，相關機關都高度重視。他說，政府的正式紀錄，沒有富美宮來台宗教交流的申請案，現在正在了解為什麼最近的宗教交流中，有神轎出現在各種遶境活動裡。他表示，到底是規避審查還是虛假的申請案，相關主管機關正在積極查處。

另外，由於520賴清德政府上任將滿週年，是否擔心藝人配合中國宣傳？邱垂正表示，在中國大陸發展的藝人，過去經常有矮化、傷害國家主權的表態說法，可能涉及被中國大陸強制政治性表態的作為，還有轉貼、附和中共對台軍演情事。他說，這些在中國大陸發展的藝人，都選擇在特定時刻被迫政治表態，是否涉及違反兩岸條例33條之1，任何人未經政府許可，不得與中國大陸黨政軍有任何合作行為，將會同主管機關文化部，進行必要行政查處。