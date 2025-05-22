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陸圍棋新星輸棋遭父痛毆選擇輕生　年僅9歲已達業餘六段

▲泉州一名9歲小棋士長期遭父親施暴，選擇輕生離世。（圖／翻攝微博）

▲泉州一名9歲小棋士長期遭父親施暴，選擇輕生離世。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

福建泉州19日發生一起人倫悲劇，一名9歲的小棋手小朱（化名）因輸棋後遭父親施暴毆打，墜樓輕生，引起當地棋界震撼。事發後，杭州棋院有教師透露，小朱長期遭到父親在輸棋後毆打，也有教師稱，已收到小朱去世的消息，但具體細節不清楚。杭州公安相關人士表示，公安機關正在配合有關部門展開進一步調查。

▲泉州一名9歲小棋士長期遭父親施暴，選擇輕生離世。（圖／翻攝微博）

《魯網》報導，在多個微信群內，有網友發佈消息稱，這名離世少年朱某某，5月19日晚八點四十六分，經確認，九歲業6（業餘6段）小朋友墜樓後死亡。生前長期因輸棋被父親極端毆打，選擇了輕生。

據了解，小朱學棋訓練的單位是杭州棋院，又稱杭州智力運動管理中心，是中國棋院在大陸唯一的分院，負責進行棋牌、電競等智力運動及相關項目的宣傳普和隊伍建設、人才培養、運動賽事、對外交流、學術研究等活動等。

至於小朱則是多次獲得各項賽事冠軍，他曾在2023年以7歲之姿九戰全勝拿下「渾南盃」大陸全國少兒圍棋公開賽幼兒組冠軍，還參加被稱為「圍棋高考」的「爛柯杯」，是福建圍棋協會中年齡最小的選手之一，也被視為大陸圍棋界的「明日之星」。

▲泉州一名9歲小棋士長期遭父親施暴，選擇輕生離世。（圖／翻攝微博）

9歲的小朱在離世前已是圍棋六段，十分不容易。一名從事圍棋教育的相關人士透露，業餘五段和業餘六段的差別，如同普通碩士和哈佛博士的區別，「業餘五段及以下的頭銜，可以在區縣級的比賽獲得，業餘六段則需要在省市乃至全國的比賽中獲得相當靠前的名次，甚至需要冠亞軍，而且6段賽也較少分低年齡組，這意味著年幼的孩子要和學棋時間比他們長得多的棋手一起競爭，難度可想而知。」

該名人士強調，一般學棋的兒童，業餘五段已經可以視為「畢業」，一旦進入業餘六段，往往就象徵著朝職業棋手邁出重要的一步，「為了這一步，孩子付出的時間，要數倍於成為業餘六段之前的總和。」


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