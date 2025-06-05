快訊／下班注意！14縣市豪大雨特報　大雷雨轟5地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對14縣市發布豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(5)日台中市、南投縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新北以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：05日下午至05日晚上

＊豪雨：台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區

＊大雨：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署16時31分以及16時35分針對南投縣、彰化縣、台中市、高雄市、屏東縣5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台中市 中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、新社區、石岡區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣 彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、大村鄉、永靖鄉、社頭鄉

南投縣 南投市、草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉

高雄市 旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區

屏東縣 屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉



資料來源：氣象署