臉書才因廣告資訊揭露不全遭罰百萬　數發部又收到23案

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

近期臉書母公司Meta因有2則廣告資訊揭露不全，遭數發部裁罰100萬，行政院長卓榮泰今（5日）在院會中表示，針對網路平台不實廣告，除了平台業者要自律，也要求相關單位應透過刑罰手段加重對平台的要求，並指示數發部一周內要求平台加註警語。另外，數位部透露，近期又收到23件廣告資訊揭露不全，將在收到Meta陳述意見書後，盡快做出裁罰。

針對政府目前推動打詐工作的狀況，行政院長卓榮泰今在院會中表示，根據統計數字，從春節到2月份詐騙案件比較低的數字之後，從3到4月到5月才緩步的在上升。雖比去年同期都要低，但這個上升的趨勢，要列為一個觀測的狀況。

卓榮泰指出，雖案件數有所下降，但詐騙金額卻在提升，其中投資詐騙跟交友詐騙，還是居高不下；同時在網路平台上面，也衍生出各式各樣新興的詐騙手法。

針對網路平台不實廣告，卓榮泰除提醒平台自律，也提到要加強管理，強調希望165跟打詐指揮中心，要更辛苦、更用力、更全力來阻止各種詐欺案件發生，並且能迅速偵查破案。

此外，卓榮泰也說，要透過刑罰手段對網路平台加重要求，提高自律，強化內部管理；同時公部門應善用打詐執法的工具，讓公權力得以申張。

卓榮泰指示數發部，要求平台加註警語，讓使用者多一層保護，提醒將要進入的平台中，可能含有高危險性、高風險性存在，要提高警覺；如果發現不實，民眾可立刻到數發部的網路平台查證或向165報案，並有相關連結以期發生效用。

卓榮泰表示，請數發部一周內向平台要求要下定決心，不能讓相似的犯罪情事重複，並出現上揚趨勢。卓指出，雖然同仁的努力都有看到成效，但還是層出不窮，這部分要特別加強，並請內政部配合。

記者問到，實務上網路平台如何加註警語？數發部次長林宜敬舉例，已請通訊軟體Line加註「留意詐騙行為」警語，若有陌生好友邀請是利用國外手機登記，Line也會加註相關警語，提醒用戶此人可能是詐騙集團。

至於卓榮泰提到要透過刑罰手段加重對網路平台要求，是否涉及修法？林宜敬說明，數發部曾因Meta公司實名制廣告訊息揭露不全，針對2案做出裁罰；5月21日數發部又收到內政部送來的23案，皆為廣告資訊揭露不全，包含委託刊播者、出資者資訊不完整。

林宜敬說，數發部已在5月29日邀請法務部、台灣高檢署調查局、內政部、打詐指揮中心一起開會，Meta也列席說明，會後將發函請Meta陳述意見，依現行法規，Meta須於收文後7日內回覆陳述意見書，收到後將會盡快開會並做出裁罰。

內政部過去點名Line的詐騙問題，假帳號、殭屍帳號等相關資訊揭露不配合，Line的立場為何？林宜敬說，數發部一直有跟Line溝通，透過各種方式打擊詐騙，目前跟Line的溝通還算順暢，但是有跟Line明確表示，要遵照打詐專法規定盡相關義務，如有廣告揭露不全、防詐計劃書未落實，有違法就會裁罰。