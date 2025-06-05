曝「電費都向台電借」　卓榮泰駁蔣萬安：中央已無力自保何來宰割？

▲行政院統刪一般性補助款，蔣萬安地方政府聯合提起訴願。（圖／記湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

因不滿行政院剋扣一般性補助款，目前共有6個藍營執政縣市提起訴願，台北市長蔣萬安更喊出「我們拒絕任中央宰割」。對此，行政院長卓榮泰今（5日）在院會嚴詞駁斥「中央宰割地方」云云，強調行政院都無力自保，何來宰割？直言中央與地方政府應該是一體的，但遺憾沒有看到政府一體的考慮與思維，只看到政黨立場的對立。

卓榮泰今在院會中表示，4月份開始行政院已經沒有業務費向台電繳納電費，「今天會議室開燈的電費就是向台電借的」。卓指出，各部會都有相同的情形，監察院與行政院也是同樣的狀況，甚至更早之前就已經積欠台電電費。

卓榮泰還提到，行政院各聯合服務中心甚至有副執行長要用自己的房屋去抵押，支付服務中心的費用，他認為這是萬萬不可，行政院已經依法定程序動用第二預備金，但是還是需要經過立法院的同意，目前還在進行程序中。

卓榮泰表示，中央政府行政院所屬各機關已經陷入這樣的絕境，昨天有地方政府來到行政院進行訴願，這是地方政府的權利，「但是有一句話需要強力反擊，就是『中央宰割地方』，我們自己都無力自保何來宰割？」

「中央與地方政府應該是一體的，但是他感到遺憾的是，沒有看到政府一體的考慮與思維，只看到政黨立場的對立。」卓榮泰也請問會中列席的地方首長，今年的預算都沒有比去年高嗎？很多地方政府的預算都是史上新高，即使中央的一般性補助款刪減之後，地方的預算仍然比去年高，依然是史上最好，唯獨中央政府在立法院的刪減後，已經無力付出水電費，「這不是哭窮而是事實」。

卓榮泰也要求各部會首長，目前最重要的工作有兩件，第一，是儘速解凍所有預算，解凍之後的各項預算要迅速全面審慎執行，不要影響到一般正常業務的推動。第二，目前推動的「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」還在立法院審議中，我們務必要全力溝通協調儘速通過，因為這是在面臨關稅政策對產業的最大支持。

卓榮泰說，從4月份到現在，已經2個月了，目前程序還在立法院中，產業界是一片期待，所以行政院現在最重要的工作，是要執行今年度的預算、盡快通過特別條例，未來還要通過特別預算，向政府及立法院爭取。

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）