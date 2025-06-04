再駁吳宗憲「吃吃喝喝」指控　行政院批：無端指控應向公務員道歉

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君與媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」，遭行政院反擊要求道歉，他今（4日）再嗆政院死不認錯。對此，行政院今表示，吳宗憲委員對於三讀表決的刪減預算內容毫無概念，需對認真編列預算以及撙節執行的公務員公開道歉；李也拿出院長卓榮泰自費支出辦理茶會的收據，呼籲委員質疑前要做好查證。

有關立法委員吳宗憲再度批評中央政府總預算浪費公帑情事云云，行政院發言人李慧芝今（4）日嚴正駁斥，並強調預算編列依法受到決算程序以及審計程序的監督，政府機關不會浮濫編列預算，吳宗憲委員以「吃吃喝喝」或「鋪張浪費」淡化大幅刪除總預算2076億元造成的中央與地方困難，顯然是對於當時三讀表決的刪減預算內容毫無概念，「吳宗憲委員需要對認真編列預算以及撙節執行預算的全國公務員公開道歉」。

李慧芝說，政府機關在會議期間提供與會人員的餐點，皆需依法報支核銷，包括立法院院會或委員會提供的餐點皆是如此，吳宗憲委員卻無端放大到立法院所刪除的2076億元，顯然是刻意曲解。

此外，有關吳宗憲委員多次提到5月16日行政院所舉辦的媒體茶敘，李慧芝表示，包括提供給與會媒體的餐盒（含杯子蛋糕）、飲水以及場地佈置費用，都是由行政院卓榮泰院長自費支出，與公務預算無關，媒體也曾有報導，希望吳宗憲委員在做出不實指控前，能夠做好基本查證工作。

▲行政院出示行政院長卓榮泰自費辦理媒體茶敘的收據發票。（圖／行政院提供）