10縣市提請訴願討補助　行政院：刪減不違法「經費少補助只能少」

▲行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院統刪25％地方補助款，引起地方政府抨擊，台北市長蔣萬安上週率先向行政院提起訴願，今（4日）再陪同部分藍營縣市長赴行政院遞交訴願書。對此，行政院發言人李慧芝強調，中央已無餘裕再執行立法院要求的自行調解636億元，因此不得不調整一般性補助款，「中央衡酌財力對地方予以補助，刪減一般性補助款並沒有違反相關的法規」。

台北市、台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、嘉義市等10縣市正、副首長及代表今（4日）共同前來行政院，針對一般性補助款刪減案陳述意見，其中南投縣及連江縣於現場遞交訴願書，行政院由副秘書長李國興代表接受，並強調後續將依《訴願法》相關規定辦理。

針對補助款緩發的爭議，李慧芝說，2016年蔡英文前總統執政以來，中央對地方的補助持續增加，去年地方政府的累積歲計賸餘來到了708億元，財政也大幅的改善。

李慧芝指出，卓院長上任後也積極的協助地方，原本今年編列的一般性補助款是成長了200億，來到2501億的史上新高，可是今年總預算遭到在野黨大幅的刪砍，中央政府是被刪除了1439億元，還要再自行刪除636億元，行政院是窒礙難行。

為此，總統召集了五院院長的會商，而立法院韓國瑜院長也曾經召集過朝野協商，行政院也提出了覆議案，但是還是被否決。李慧芝說，中央已經沒有餘裕再執行立法院要求的自行調解636億元，因此不得不調整一般性補助款。

李慧芝表示，中央的經費多就可以給地方補助多一點，而中央政府的經費少，也只能夠給地方的補助少一點，「中央衡酌財力對地方予以補助，刪減一般性補助款並沒有違反相關的法規」。