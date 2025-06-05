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快訊／正取全退貨！高中生涉造假學習歷程　中國醫、中山醫不錄取

▲▼中國醫藥大學,中國附醫,急診,台中,醫院,病人,中國醫藥,外觀。（圖／記者許權毅拍攝）

▲中國醫藥大學宣布撤銷楊姓高中生錄取資格。（資料照／記者許權毅攝）

記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中一名楊姓高中生在個人申請被4校的醫學系錄取，日前卻因學習歷程檔案遭質疑內容誇大，先後遭國立陽明交通大學與台北醫學大學撤銷醫學系正取資格。稍早中國醫藥大學、中山醫藥大學皆表示，經開會討論後，依規定撤銷錄取資格，楊生目前僅能等待長庚醫備取資格。

回顧整起案件，楊姓高中生學測獲得74級分，他在Threads貼出陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校的醫學系正取錄取結果，並備取長庚醫，表示自己沒補習過，並分享自己的學習歷程檔案。

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未料，有眼尖網友實際查詢高中菁英盃2023、2024、2025年獲獎名單，發現楊生只是當年其中一輪比賽的優秀辯士，但楊生卻寫著「最佳辯士」，備審資料有誇大嫌疑。

不僅如此，楊生今年2月回覆網友提問時，曾透露自己在台中豐原某補習班上課，補習數學、國文和自然，與校長推薦函上寫的「沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」不符。

事後楊生貼出道歉文，強調自己非蓄意造假，也願意承擔責任，但仍止不住風波續燒，目前陽明交通大學、台北醫學大學研議後，已在4日雙雙宣布取消該生錄取資格。

▲▼ 中山醫藥大學。（圖／翻攝自Google地圖）

▲中山醫藥大學也宣布撤銷楊生資格。（圖／翻攝自Google地圖）

今天中國醫藥大學回應，昨(4日)招生委員會已經開會完畢，經討論後認該生已違反教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」，撤銷錄取資格；中山醫藥大學也表示，將撤銷楊生的錄取資格。

依據「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」第12條規定，大學如發現考生報考資格不符規定，或所繳證件及資料有假借、冒用、偽造、變造或考試舞弊等情事，在錄取後未註冊前查覺者，取消其錄取資格；註冊入學後查覺者，即開除學籍，且不發給與修業有關之任何證明文件；畢業後始查覺者，除依法追繳其學位證書外，並公告撤銷其畢業資格，情節重大者函送司法單位審理。

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