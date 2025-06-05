普丁堅決回擊烏克蘭　川普通話75分鐘沒促成和平

▲美國總統川普和俄羅斯總統普丁在日本大阪的G20峰會上見面。（圖／路透）



記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行了一場長達約75分鐘的電話會談，雙方討論了俄烏戰爭及伊朗核子武器議題。川普表示，儘管通話氛圍良好，但在促成和平方面尚未取得即時進展。

川普透露，雙方談及近期俄烏之間的攻擊事件，例如烏克蘭無人機襲擊俄國軍用機場，以及俄方對烏克蘭的飛彈及無人機攻勢。他指出，普丁在通話中強調，俄方必須對軍事設施遭襲事件採取回應。川普坦言，儘管他致力於促成永久停火，但目前仍未能獲得俄方的重大讓步。

根據報導，俄烏戰事在近期再度升溫，烏克蘭展開史上最大規模的無人機攻擊行動，俄方則反擊發動飛彈攻勢，並且傳出俄國公路橋炸毀導致列車出軌的消息。川普自今年初重返白宮以來，持續試圖調停雙方，但戰火至今未見平息。

此外，川普在貼文中提到，他與普丁也討論了伊朗核武相關議題。他指出，雙方在「伊朗不能擁有核武」這一點上達成共識。普丁更提議參與相關會談，希望能加速問題的解決進程。

川普直言，伊朗在核武議題上持續拖延，並強調需要在短期內取得明確答案。他重申，自己對伊朗核計畫的立場堅定，絕不允許伊朗進行鈾濃縮。

根據先前報導，美國與伊朗自今年4月以來已進行五輪會談，試圖達成新的核協議以取代過去的條約。川普在2018年首次擔任總統時曾退出前任協議，並明確表示任何新協議都不得允許伊朗進行鈾濃縮。德黑蘭則堅稱，其核計畫是為和平用途，例如發電燃料。