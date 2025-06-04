烏克蘭再炸克里米亞大橋！　逾千公斤炸藥「藏水下」引爆瞬間曝光

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭持續對俄軍補給線發動打擊，當地時間3日清晨再度鎖定象徵性極高的「克里米亞大橋」（Kerch Bridge），透過水下爆炸裝置對橋墩發動攻擊，造成嚴重破壞。這是自2022年戰爭爆發以來，烏方第三度成功攻擊這條連接俄羅斯本土與被占克里米亞的關鍵交通命脈。

根據CNN報導，烏克蘭安全局（SBU）在Telegram上宣布，這場水下爆破行動歷時數月策劃，由特工潛入布設總重達1100公斤的炸藥，並於3日凌晨4時44分引爆。

▲烏克蘭利用水下炸藥再炸克里米亞大橋。（圖／翻攝自SBU）



SBU局長馬柳克（Vasyl Malyuk）親自督導行動，強調該橋是俄軍補給烏克蘭戰線的合法軍事目標，更直言，「SBU向來使命必達、從不重複舊招。我們曾在2022年與2023年各炸過克里米亞大橋一次，今天就延續這項傳統，不過這回選擇從水下動手。」

這座橋自2018年由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）主持通車，工程造價高達37億美元（約新台幣1200億元），不僅肩負戰略運輸功能，也象徵克里米亞併入俄羅斯的政治意涵。

事發後，克里米亞大橋交通兩度中斷，俄方亦短暫封鎖塞凡堡（Sevastopol）周邊海域。雖然俄羅斯尚未公布實際損害程度，但影片顯示橋下基礎結構疑似受損，維修恐耗費時間。

事實上，這已是SBU近期對俄軍重大設施的連環攻勢之一。SBU兩天前才出動無人機遠距突襲俄境多處軍用機場，成功炸毀或損毀俄國戰略轟炸機，估計損失高達70億美元（約新台幣2276億元），並癱瘓俄軍34%的巡弋飛彈發射能力。