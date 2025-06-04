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缺你一票！名店「下酒菜競賽」票選開跑　人氣王進駐高雄啤酒節

▲去年老四川巴蜀麻辣燙獲選下酒菜優勝店家進駐啤酒節大會廣受好評。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲去年老四川巴蜀麻辣燙獲選下酒菜優勝店家，進駐啤酒節大會廣受好評。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄啤酒音樂節將於7月登場，高雄市經發局力推「下酒菜料理競賽」，廣邀各路餐飲好手推出創新料理，優勝人氣店家可以進駐啤酒節大會食堂。第一階段票選今(4日)起開放票選，民眾可以替自己支持的店家投票集氣，選出心目中的下酒菜人氣王。

高雄啤酒音樂節已是夏季代表性音樂盛事。經發局長廖泰翔表示，去年吸引8萬人次參與，下酒菜優勝店家營業額更突破250萬元，今年報名踴躍，除老四川、元榆牧場等回鍋參賽，高雄英迪格酒店、圓山大飯店、金色三麥等知名業者也加入戰局，以在地食材搭配異國創意。

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▲高雄英迪格酒店推出「水牛城辣雞翅」加入今年下酒菜料理競賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄英迪格酒店推出「水牛城辣雞翅」加入今年下酒菜料理競賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄中央公園英迪格酒店表示，受惠演唱會經濟，近期住房率近滿房，為廣推酒店菜色，已連3年參加下酒菜競賽，今年推出紐約道地的「水牛城辣雞翅」，酥炸後裹上酸辣醬汁，搭配啤酒沁涼開胃。

寬寬整合行銷總經理陳功儒指出，今年啤酒音樂節卡司陣容強大，邀請到4組K-pop韓星、3組金曲實力派歌手，以及超過20組重量級藝人，門票2分鐘內完售。為豐富美食饗宴，除台灣下酒菜，更派遣「越南美食特搜隊」前往啤酒消費大國越南，一探道地下酒菜精髓，將越南特色美食原汁原味引進高雄，讓歌迷體驗多元文化。

經發局表示，「下酒菜料理競賽」第一階段網路票選，於即日起至6月7日下午1點截止，民眾可透過LINE帳號每日投10票給心儀店家。晉級名單將於6月7日晚間6點公布。

▲2025高雄啤酒音樂節將於7月4日至6日盛大登場，。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2025高雄啤酒音樂節將於7月4日至6日盛大登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

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