缺你一票！名店「下酒菜競賽」票選開跑　人氣王進駐高雄啤酒節

▲去年老四川巴蜀麻辣燙獲選下酒菜優勝店家，進駐啤酒節大會廣受好評。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

2025高雄啤酒音樂節將於7月登場，高雄市經發局力推「下酒菜料理競賽」，廣邀各路餐飲好手推出創新料理，優勝人氣店家可以進駐啤酒節大會食堂。第一階段票選今(4日)起開放票選，民眾可以替自己支持的店家投票集氣，選出心目中的下酒菜人氣王。

高雄啤酒音樂節已是夏季代表性音樂盛事。經發局長廖泰翔表示，去年吸引8萬人次參與，下酒菜優勝店家營業額更突破250萬元，今年報名踴躍，除老四川、元榆牧場等回鍋參賽，高雄英迪格酒店、圓山大飯店、金色三麥等知名業者也加入戰局，以在地食材搭配異國創意。

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▲高雄英迪格酒店推出「水牛城辣雞翅」加入今年下酒菜料理競賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄中央公園英迪格酒店表示，受惠演唱會經濟，近期住房率近滿房，為廣推酒店菜色，已連3年參加下酒菜競賽，今年推出紐約道地的「水牛城辣雞翅」，酥炸後裹上酸辣醬汁，搭配啤酒沁涼開胃。

寬寬整合行銷總經理陳功儒指出，今年啤酒音樂節卡司陣容強大，邀請到4組K-pop韓星、3組金曲實力派歌手，以及超過20組重量級藝人，門票2分鐘內完售。為豐富美食饗宴，除台灣下酒菜，更派遣「越南美食特搜隊」前往啤酒消費大國越南，一探道地下酒菜精髓，將越南特色美食原汁原味引進高雄，讓歌迷體驗多元文化。

經發局表示，「下酒菜料理競賽」第一階段網路票選，於即日起至6月7日下午1點截止，民眾可透過LINE帳號每日投10票給心儀店家。晉級名單將於6月7日晚間6點公布。

▲2025高雄啤酒音樂節將於7月4日至6日盛大登場。（圖／記者許宥孺翻攝）