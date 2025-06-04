旅宿業缺工6千人　觀光署：爭取放寬外籍人力身分、期限

▲旅宿業缺工未解，觀光署統計，目前缺工人數約5、6千人。（圖／創新旅行社）

記者周湘芸／台北報導

旅宿業缺工未解，觀光旅館業者指出，今年印尼實習生被限縮導致缺工更嚴重，立委今更於立法院指出，勞動部去年8月開放僑外生任職旅宿業，至今僅1人申請。觀光署表示，目前旅宿業缺工人數約5、6千人，僑外生約10幾人申請通過，外籍實習生也不到500人，效果不盡理想，將再爭取放寬身分別、既有核准人力的期限等。

觀光署日前指出，旅宿業有機會在下半年局部有條件開放移工，國民黨立委陳菁徽今表示，勞動部去年開放僑外生任職旅宿業，但至今僅1人申請，旅宿業低薪，導致旅館業專案媒合服務執行率差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署表示，目前旅宿業缺工人數初估5、6千人，觀光科系僑外生目前確實僅有1人申請；勞動部去年8月開放非觀光科系僑外生，經80小時以上訓練能取得資格，目前也僅10幾人申請通過；另外，外籍實習生審核通過者也不到500人。

觀光署坦言，並非所有缺口都由外籍人力補足，希望本國人力也能投入，但現在看起來這些數字不太理想，觀光署也持續向勞動部爭取多面向放寬外籍人力，包括放寬身分別、既有核准人力的期限等，以利補足人力缺口。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧指出，目前飯店到餐飲及房務缺工占5至6成，並非因為薪資低，是疫情造成就業市場結構改變。現在觀光旅館平均薪資都在3萬5千元以上，若加上其他福利、加班費及三節獎金，都有4萬元以上，較疫情前2萬8千元高出許多。

卓倩慧指出，業者並非不聘用台灣人，而是真的找不到人做服務業，必須往外拓展，在移工開放前，只能依賴僑外生或外籍實習生，但外籍實習生實習結束就要回去，在全球缺工情況下，家境較好的僑外生也可能會想到其他國家，目前僑外生畢業後留台比例不如預期，甚至連日本也來台灣搶工。

卓倩慧表示，今年旅宿業缺工幅度比去年更嚴重，由於過去印尼實習生來台人數過多，引起印尼政府關注，印尼當局進一步調查發現，都是所謂的職訓中心學生來台，並非正規大學的實習生，因此今年大幅度限縮人數，導致整體外籍實習生少了3分之2。

卓倩慧指出，旅宿業工作需要時間專業訓練，希望政府開放移工進來的年限至少3至5年，因為光是訓練就要半年，完全上手也要一年。

針對外界認為旅宿業低薪比例高，卓倩慧強調，全台觀光旅館僅117家，占台灣旅宿業比例低，其他較多的商務旅館及民宿薪資本來就比較低，希望能將觀光旅館獨立考量。

卓倩慧無奈地說，近3年電費漲了7成，基本工資每年調整，食材成本也因為疫情通膨嚴重，觀光旅館業者為了照顧員工只能撐住，這就會反映在房價跟餐食價格。若外國旅客有一定來客量，相信業者都很願意回饋給員工。