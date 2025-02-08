向下紮根打造少年醫學生　嘉科實中攜手長庚辦醫學體驗營　

▲▼ 嘉科實中前進長庚醫院辦醫學體驗營 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升高中生對醫療專業的認識，國立嘉科實驗高級中學（嘉科實中）與策略聯盟夥伴——嘉義長庚醫院攜手舉辦「醫學體驗營」。嘉科實中怡慧校長親自前往長庚醫院臨床技能中心為營隊開幕，活動特別邀請嘉義長庚醫院副院長蕭政廷、臨床技能中心主任吳宜芳醫師及專業醫護團隊，透過實作課程與臨床參訪，帶領學生深入醫療場域，親身體驗醫護工作的專業實務，奠定未來醫學學習的基礎。

學生在長庚醫院臨床技能專家團隊、醫生及護理師的全程指導下，學習插管與電擊操作等急救技術，並穿上完整隔離衣，模擬醫護人員在傳染病防治中的操作情境。學生不僅親身參與實作，還感受到醫療專業中的壓力與挑戰。

除實作課程外，學生亦參訪嘉義長庚醫院的藥劑科、檢驗醫學科及護理站，學習藥物製劑流程、實驗室檢驗技術及病房照護標準作業。在醫師與護理長的帶領下，學生親身觀摩醫療作業流程，並與醫護人員互動交流，深入了解各科別的臨床應用及專業分工，為未來醫學學習打下堅實基礎。

活動緣起於嘉科實中與嘉義長庚醫院簽署的合作備忘錄（MOU），雙方致力於深化醫學教育與臨床實務的結合，藉由長庚醫院的專業資源，打造高品質的醫學體驗課程，提供學生多元學習機會，培育未來醫療人才。

嘉科實中表示，未來將持續深化與長庚醫院的合作，規劃更多結合理論與實務的醫學教育活動，為學生開創多元的學習與成長機會，助力學子實現醫療職涯夢想。