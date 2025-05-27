故宮南院南院二館工程　推動文物修復透明化展望文化發展

▲▼ 故宮南院二館工程上梁，「國寶館」力推文物修復透明化 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立故宮博物院南部院區二館工程今27日舉行上梁典禮，行政院政務委員史哲、內政部政務次長董建宏、立法委員蔡易餘、陳冠廷、嘉義縣長翁章梁及故宮院長蕭宗煌等人出席，見證南院二館上樑儀式，整體工程預計在116年完成。

南院二館以「看得見的典藏書庫」及「看得見的修復空間」為理念，規劃國際展廳、國寶展及數位互動區域，也實踐「後台工作前台化」，讓民眾近距觀察文物修復作業，縮短典藏與觀眾之間的距離。

蕭宗煌說，感謝行政院核定新故宮計畫的107億經費，確立未來南北兩院的趨勢，未來北院將進行整修，連帶影響展覽規劃，南院二館啟用後可延續北院的展出量能。

蕭宗煌也說，民眾在二館裡可透過不同觀景台欣賞文物修復，而南院被眾人詬病的動線及停車問題也在今年改善，目前已修繕入口意象，新建太陽能停車場，一館二館之間將設立雨棚式連廊與咖啡廳，民眾可坐下觀賞博物館建築、湖上風光。

蕭宗煌說明，南院將陸續推出精彩特展，「江戶浮世繪」特展在端午節期間登場，10月份有南洋特展，北院的國寶文物北宋三件山水畫：范寬「谿山行旅圖」、郭熙「早春圖」與李唐「萬壑松風圖」也將在年底首次移至南院展出，歡迎遊客前來欣賞。

翁章梁說，感謝中央大力投資嘉義，也感謝陳明文委員當年積極爭取，促成故宮南院落腳嘉義，隨著二館落成，將進一步提升中南部文化建設的能量。

目前故宮南院周邊發展快速，台積電動工中，華泰名品城Outlet預計今年動土，鄰近羊角藝術村也要興建35間Villa，還有另一間飯店正規劃中。高鐵前方367公頃重劃區也正在推進，未來會有更多民眾入住，讓這個區域成為嘉義縣新市鎮。

翁章梁強調，在故宮南院、台積電、高鐵、飯店、長庚醫院、科技產業園區的帶動下，未來十年將是嘉義縣的「黃金十年」。