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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「砍吃吃喝喝的錢」被要求道歉　吳宗憲再嗆行政院：死不認錯

▲▼吳宗憲 國民黨 不分區立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲指今年度中央政府總預算刪減，是砍「吃吃喝喝的錢」，行政院發言人李慧芝3日指吳宗憲不瞭解總預算編列內容，也不清楚立法院刪減項目，應公開道歉。對此，吳宗憲回擊，真正該向人民道歉的，是行政院自己。行政院違法苛扣地方法定預算636億元，還反過來轉移焦點、掩飾錯誤，這才是對不起人民。

吳宗憲指出，行政院反應如此激烈，顯然是心虛了。今年初，行政院長卓榮泰多次在公開場合抱怨「預算被砍所以沒錢送記者禮物」、「520只能用杯子蛋糕代替大蛋糕慶祝」，連監察院都抱怨沒預算導致「記者無法在院內換證喝免費咖啡」。這些全都是行政部門自己主動拿出來哭窮的苦境，請問這不正是「吃吃喝喝」最具體的例證？

吳宗憲強調，「吃吃喝喝」是形容鋪張浪費的通俗說法，如果行政院玻璃心碎了，他願意換個講法，改成「浪費公帑」，這樣是不是就不會打碎政院的玻璃心？但問題的核心根本不在用詞，而是行政院違法砍了給地方救急、救命、教育和照顧弱勢用的預算，拿來補自己公關宣傳的預算缺口。中央總預算今年達2兆9248億元，比去年增加729億元，是史上最高！各部會普遍預算增加，內政部多了400億，外交部也增加7億，這樣還能說「沒錢」？一邊吃蛋糕哭窮，一邊刪掉給地方的救命錢，這才是最該被譴責的行徑。

吳宗憲指出，地方的一般性補助款是「法律義務支出」，且依據憲法147、163條，憲法增修條文第10條第8、12項及釋字520，這是憲法義務；再加上地制法69條、財劃法30條、中央政府對地方補助辦法，都是法律依據，但不懂得依法行政的行政院，竟然大刀砍掉法律義務支出，才真正該跟人民認錯。

以宜蘭為例，7月將一次被砍掉10億元，全國各地方也將被一刀砍掉共636億元，這些全都是地方用在教育、營養午餐、老人津貼、身障補助與基礎建設的預算。吳宗憲痛批，「中央砍掉的是人民的救命錢，卻還要求地方『共體時艱』，請問這叫什麼道理？這跟晉惠帝說『何不食肉糜』有什麼區別？」

「要人道歉，先拿出道理來。自己做錯事還死不認錯，只會讓人民更看不起你們。」吳宗憲強調，中央的錯誤政策正在傷害基層民眾，他將持續捍衛地方應得的每一分經費，絕不低頭妥協。
 

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