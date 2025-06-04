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彰化庇護島超可憐「4度挨撞」　賓士轉彎騎上去...慘變展示車

記者唐詠絮／彰化報導

為改善彰化市彰南路交通，公路局彰化工務段近期進行道路改善工程，包括在15處路口設置偏心車道、調整標線，並增設行人穿越線與庇護島，以提升行車安全。然而，工程尚未完工，其中兩座庇護島遭車輛連撞4次，其中，一輛賓士車甚至整輛「騎」上庇護島，秒變展示車。

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

▲賓士車直接卡在庇護島上。（資料圖／警方提供）

彰南路1段215巷口的庇護島自4月10日起，短短2小時內就遭3輛汽車撞擊，交通標誌牌也被撞斷，6月2日時，一輛賓士車行經彰南路1段151巷口時，疑似因迴轉不慎，直接衝上庇護島，導致車輛卡在島上動彈不得，最後只能出動拖吊車救援。照片曝光後，網友紛紛調侃「馬路三寶無極限」、「庇護島只差不會旋轉，賓士秒變展示車」，也有人質疑道路設計是否不夠直觀。

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

對於頻繁的撞擊事件，公路局彰化工務段段長廖志彬表示，設置庇護島是為了保護行人安全，提供穿越馬路時的暫停空間。然而，由於現行庇護島高度僅20公分，部分駕駛可能因視線死角或未注意而撞上。為此，工務段研議將庇護島高度提高至40公分，讓駕駛更容易辨識，減少撞擊風險。

目前彰南路改善工程已接近完工，偏心車道設計讓左轉車輛有專用道，避免與直行車爭道，整體交通效率有望提升。公路局也呼籲駕駛人行經該路段時多加留意，遵守標誌指示，確保交通安全。

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

▲彰化彰南路庇護島1個月被撞4次。（資料圖／警方提供）

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