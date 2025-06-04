　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

啃老男要錢不成3度縱火燒老宅　羈押期滿出來秒再燒...鄰居全嚇壞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮一處三合院近期陷入火災惡夢，38歲陳姓男子因遊手好閒，多次向陳父索錢未果竟縱火洩憤。今年1月26日該三合院首度起火，2月17日右護龍遭焚毀，隔日正身再陷火海。由於火警時僅陳父在場，警方高度懷疑人為縱火，火速逮捕陳男並聲請羈押獲准。

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）

陳男爸爸居住的三合院，1月26日曾發生一次火警， 17日燒右護龍、18日凌晨燒正身，因為同一地點連續發生多起火警，火警發生當下，只有陳父在場，不排除有縱火可能，目前起火原因尚待進一步調查釐清。

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮遭警方逮捕。（資料圖／民眾提供）

該名男子平日遊手好閒，缺錢吸毒常跟家人伸手要錢，當時疑因討錢不成與爸爸發生口角糾紛，一氣之下憤而縱火燒毀父親住處趁隙逃離現場，警方火速將人逮捕，並協助家屬聲請緊急保護令，並建請檢察官聲請羈押獲准羈押禁見。

未料5月羈押期滿返家後，陳男再度失控，不僅涉嫌在屋內外縱火案，更持石頭砸毀鄰居門窗、屋頂，惡行震驚社區。芳苑警分局已報請檢察官指揮偵辦，將聲請拘票逮捕並建請「預防性羈押」。

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YTR金魚腦宣布分手！8年愛情告終
提「遷入戶籍」房租漲5000變1.2萬元炎上　房東投降了
2女「浴室內共浴」竟遭偷拍！變態砲兵下場慘了
郁方7樓家中聽見「狂笑聲」　轉頭看陽台驚呆
拿畢生積蓄「讓兒子幫買房」　中國父母反被逐出家門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台東77歲駕駛碰撞機車！女騎士被推30m「夾護欄中」亡

啃老男要錢不成3度縱火燒老宅　羈押期滿出來秒再燒...鄰居全嚇壞

桃園已婚男劈2女！幫「口技教母」拉客拍私密照賣錢　妻氣炸怒告

獨／型男里長被毀人設不忍了　反爆前女友飯局貼臉富商抽佣

連江2女「浴室內共浴」竟遭偷拍！變態砲兵下場慘了

快訊／紀念六四就引爆！陸委會5機關接恐嚇信　20警自由廣場戒備

快訊／1個月內4場！花壇今晚「送肉粽」　學生、夜班族快改道

煮湯圓吵架重拳打死妻「瞎扯腦瘤」還威脅目擊者　模範里長起訴

前美女主播蔡郁璇深夜打麻將擾鄰　法官認定「故意的」判賠20萬

雲林無人機車直衝影片！19歲騎士挨撞倒地　它連撞2車才停

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

快訊／台東77歲駕駛碰撞機車！女騎士被推30m「夾護欄中」亡

啃老男要錢不成3度縱火燒老宅　羈押期滿出來秒再燒...鄰居全嚇壞

桃園已婚男劈2女！幫「口技教母」拉客拍私密照賣錢　妻氣炸怒告

獨／型男里長被毀人設不忍了　反爆前女友飯局貼臉富商抽佣

連江2女「浴室內共浴」竟遭偷拍！變態砲兵下場慘了

快訊／紀念六四就引爆！陸委會5機關接恐嚇信　20警自由廣場戒備

快訊／1個月內4場！花壇今晚「送肉粽」　學生、夜班族快改道

煮湯圓吵架重拳打死妻「瞎扯腦瘤」還威脅目擊者　模範里長起訴

前美女主播蔡郁璇深夜打麻將擾鄰　法官認定「故意的」判賠20萬

雲林無人機車直衝影片！19歲騎士挨撞倒地　它連撞2車才停

聯合火力打擊精準命中　第五作戰區重砲射擊

台烏混血正妹YTR宣布分手！　8年愛情告終「他教會我一切」暖哭網友

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

快訊／台東77歲駕駛碰撞機車！女騎士被推30m「夾護欄中」亡

正妹幼教師三亞旅遊「遭毒蛇咬死」！男友悲痛發聲

德保拉接球失誤意外傷退　兄弟緊急換投謝榮豪

亨泰光被德國蔡司收購成百分之百持股子公司　預計明年Q1下市

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

提「遷入戶籍」房租漲5000變1.2萬元炎上　房東投降：到期就搬走

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

社會熱門新聞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

王文洋包養產子案開庭　女大生現身法院畫面曝光

獨／河智媛老闆是色狼！襲臀熊抱畫面曝

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

即／余文正釀4死！有蓄意衝撞意圖　警殺人罪移請檢方偵辦

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

三峽接孩媽今告別式！肇事方未上香...被害家屬說話了

6男1女生日趴！女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

更多熱門

相關新聞

即／花壇今晚「送肉粽」 路線曝　學生、夜班族快改道

即／花壇今晚「送肉粽」 路線曝　學生、夜班族快改道

花壇鄉中庄村將於今(4日)晚間9點至11點半舉行「送肉粽」科儀，這已是彰化地區近期第4場。此次往生者為一名中老年人，送煞隊伍沿中山路北上後左轉番花路，最終抵達鹿港海邊進行化煞。村長李樹林已提前向村民公布詳細路線，呼籲民眾避開儀式時段，特別是晚自習學生與夜班工作者，應提前規劃替代路線以確保安全。

重拳打死妻還威脅目擊者　里長起訴

重拳打死妻還威脅目擊者　里長起訴

陳修將再添一罪　吸安毒判刑3月

陳修將再添一罪　吸安毒判刑3月

即／新北龍洞外海漁船翻覆　船長落海搜救中

即／新北龍洞外海漁船翻覆　船長落海搜救中

三峽接孩媽今告別式！肇事方未上香...被害家屬說話了

三峽接孩媽今告別式！肇事方未上香...被害家屬說話了

關鍵字：

彰化三合院羈押縱火啃老男羈押禁見影音

讀者迴響

熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面