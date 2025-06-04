啃老男要錢不成3度縱火燒老宅　羈押期滿出來秒再燒...鄰居全嚇壞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮一處三合院近期陷入火災惡夢，38歲陳姓男子因遊手好閒，多次向陳父索錢未果竟縱火洩憤。今年1月26日該三合院首度起火，2月17日右護龍遭焚毀，隔日正身再陷火海。由於火警時僅陳父在場，警方高度懷疑人為縱火，火速逮捕陳男並聲請羈押獲准。

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）

陳男爸爸居住的三合院，1月26日曾發生一次火警， 17日燒右護龍、18日凌晨燒正身，因為同一地點連續發生多起火警，火警發生當下，只有陳父在場，不排除有縱火可能，目前起火原因尚待進一步調查釐清。

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮遭警方逮捕。（資料圖／民眾提供）

該名男子平日遊手好閒，缺錢吸毒常跟家人伸手要錢，當時疑因討錢不成與爸爸發生口角糾紛，一氣之下憤而縱火燒毀父親住處趁隙逃離現場，警方火速將人逮捕，並協助家屬聲請緊急保護令，並建請檢察官聲請羈押獲准羈押禁見。

未料5月羈押期滿返家後，陳男再度失控，不僅涉嫌在屋內外縱火案，更持石頭砸毀鄰居門窗、屋頂，惡行震驚社區。芳苑警分局已報請檢察官指揮偵辦，將聲請拘票逮捕並建請「預防性羈押」。

▲彰化二林鎮1名啃老男縱火成癮。（資料圖／民眾提供）