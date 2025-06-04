　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

工人翻身總統！回顧李在明「逆襲之路」　成戒嚴風波最大贏家

▲▼ 李在明當選南韓總統。（圖／路透）

▲ 李在明4日宣誓就職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統大選由共同民主黨候選人李在明勝出，4日宣誓就職。BBC指出，這場勝利得來不易，就在李在明面臨訴訟、貪汙指控及濫權爭議之際，「一場憲政危機改變一切」，前總統尹錫悅企圖實施戒嚴，最終引發政壇劇變，為李在明當選鋪路，成功當選總統，但南韓未來局勢充滿變數。

報導回顧，去年12月3日的緊急戒嚴以前，李在明執政之路本該障礙重重，一場憲政危機卻成為關鍵轉捩點。當時尹錫悅頒布戒嚴，促使抗議群眾走上街頭，而李在明迅速透過直播號召前往國會集結，並親自翻牆進入國會，協助推翻戒嚴令，使民主黨贏得民意支持，也促成尹錫悅被憲法法院罷免，使李在明順利走上總統之路。

近期出版的回憶錄中，李在明形容自己「童年悲慘」。他出身寒微，1963年出生於慶尚北道安東一座山村，家中有7個兄弟姊妹，因生活困苦國中輟學，非法進入工廠工作，13歲那年因工安意外造成手臂永久性創傷。後來他通過高中及大學入學考試，以全額獎學金鑽研法律，並於1986年通過司法考試，從事人權律師工作近20年，1992年與妻子金惠京結婚，育有2子。

▲▼ 李在明與妻子金惠京於總統就職典禮。（圖／路透）

▲ 李在明與妻子金惠京於總統就職典禮。（圖／路透）

2005年他正式投身政壇，加入當時執政的社會自由派「開放國民黨」（民主黨前身）。儘管出身貧困使他被上流階級鄙視，但他從基層開始累積實績，贏得勞工及對政治菁英感到失望者的支持。他2010年當選城南市長，任內推出一系列福利政策，並於2018年出任京畿道知事，疫情期間堅持向居民普發救助金，與中央政府衝突，卻也獲得民心。

李在明2021年首次參選總統，以僅0.76個百分點的差距敗給尹錫悅，2022年8月接任民主黨黨魁。仁川大學政治學與國際研究教授李俊漢（音譯）分析，李在明從這時期便放棄備受爭議的強硬作風，改革派形象減弱，轉而選擇安全行事，保持低調。

他過去曾提出全民基本收入等進步主張，挑戰南韓現有權力結構。李俊漢說明，「因此有些人強烈支持他，另一些人卻不信任或不喜歡他」，「他是個極具爭議和非傳統的人物，就像個局外人，以一種不符合民主黨傳統規範的方式打出名號」，但在此次競選期間向中間立場靠攏，著重經濟發展與對美關係。

但爭議並未消散，李在明數年來捲入多起官司，包括涉及2023年土地開發弊案的貪汙與失信指控，以及2021年電視辯論中涉嫌發表不實言論，去年11月因此被判緩刑1年。儘管一度上訴成功，南韓最高法院推翻原判，目前案件仍在審理中。

政治對立也對李在明政途構成威脅，去年1月他在釜山視察工地時遭假裝要簽名的刺客割傷頸部，傷及頸靜脈，雖無生命危險，但接下來的選戰期間皆在防彈玻璃與全副武裝的保鏢護衛下露面。嫌犯寫下長達8頁的聲明，一心阻止李在明當選，被判處15年徒刑。

▲▼ 李在明當選南韓總統。（圖／路透）

▲▼ 李在明支持者高舉藍色氣球、韓團手燈。（圖／路透）

▲▼ 李在明當選南韓總統。（圖／路透）

這起事件反映南韓政治嚴重兩極分化，有些人認為，李在明擔任民主黨黨魁期間不斷阻撓尹錫悅政府推動議案，多次否決預算案、發動彈劾，使尹錫悅淪為「跛腳鴨」。最終尹錫悅在壓力之下選擇走險棋宣布戒嚴，反而加速政治末路，讓李在明乘勢而起。

憲法法院4月4日通過尹錫悅彈劾案，李在明隨即辭去黨魁職務，全力備戰大選，並在4月27日的民主黨初選中以壓倒性優勢獲得提名。尹錫悅的戒嚴令不僅令他提早下台，也使國民力量黨元氣大傷，保守派陷入混亂，李在明則成為這場政治風暴中最大贏家。

李在明從工廠工人一路攀升成為總統，坐上這個國家最有權力的寶座，不過法律風波仍未解除。法院同意延後審判至選舉過後，意味著李在明可能在任期內被定罪，也代表剛結束幾個月政局動盪的南韓未來仍可能再度陷入風暴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨彈升級！8縣市豪大雨特報　下到深夜
加油中1000萬沒人領！獎落地點曝　快要到期
高雄6男1女生日趴　女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」
三峽接孩媽今告別式！未見肇事方上香...被害家屬說話了
遭控荒淫買春害女友流產！　型男里長回應了
柯建銘指國民黨已到「北風北」　當面嗆傅崐萁：時日無多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊覽車司機「度估」暴衝分隔島！　泰重大車禍2死13重傷

李在明工人翻身南韓總統　「謝謝中國」藏外交盤算

工人翻身總統！回顧李在明「逆襲之路」　成戒嚴風波最大贏家

加薩難民領物資遭「以軍槍殺」27死90傷！　哈瑪斯批：大屠殺

日本新生兒數「首跌破70萬人」創新低　人口萎縮提早15年

李在明矢言重振經濟　專家：外交政策將大轉向

曾嗆日本是「敵國」！李在明當選南韓總統　石破茂盼推動日韓會談

台男馬來西亞落軌「遭列車輾斃」！監視器全拍下　不熟月台釀悲劇

快訊／南韓新任總統李在明　發布首波「內閣名單」

巴基斯坦地震「216囚犯越獄」砸碎門窗！　警鳴槍鎮暴

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

遊覽車司機「度估」暴衝分隔島！　泰重大車禍2死13重傷

李在明工人翻身南韓總統　「謝謝中國」藏外交盤算

工人翻身總統！回顧李在明「逆襲之路」　成戒嚴風波最大贏家

加薩難民領物資遭「以軍槍殺」27死90傷！　哈瑪斯批：大屠殺

日本新生兒數「首跌破70萬人」創新低　人口萎縮提早15年

李在明矢言重振經濟　專家：外交政策將大轉向

曾嗆日本是「敵國」！李在明當選南韓總統　石破茂盼推動日韓會談

台男馬來西亞落軌「遭列車輾斃」！監視器全拍下　不熟月台釀悲劇

快訊／南韓新任總統李在明　發布首波「內閣名單」

巴基斯坦地震「216囚犯越獄」砸碎門窗！　警鳴槍鎮暴

Uber Eats「6月限定優惠」一次看　手搖飲、速食店全買1送1

鳥巢引蛇爬上樹！　台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

夢時代「男友寄放區」掰了　千人驚：好逛的店又少一家

IEAT與亞馬遜全球開店聯手啟動　跨境電商人才戰略

遊覽車司機「度估」暴衝分隔島！　泰重大車禍2死13重傷

Nissan「戰略電動休旅」風阻係數曝！電子變色天窗、大空間6／17見

快訊／雨彈升級！8縣市豪大雨特報　下到深夜

提離職後「可以反悔嗎？」　過來人曝最壞結果：不會先想到你

芒種來了熱到發脾氣？中醫說「這兩碗湯」必喝　退火又顧脾胃

「最美姑姑」李若彤透露吃不胖秘訣　直言「吃飯順序」太重要

【三峽老翁輓詞惹議】兒唁「德業長昭」惹眾怒：根本不配！

國際熱門新聞

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

即／李在明當選南韓總統　美白宮「警告中國」

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

日人跟店員點「半碗炒飯」　成品千萬人看傻

李在明當選總統！拚「實用外交」向中國謝謝

即／日本福島「台灣登山團」3人失蹤

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

烏軍「千公斤水下炸藥」再毀克里米亞大橋

即／福島「3失蹤台灣登山客」找到了！

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

快訊／川普宣布鋼鋁關稅漲至50%　6月4日起正式實施

「吞74包古柯鹼」人體運毒！她機場腹痛被抓

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

200年保險套曝光　上面還畫裸女圖

更多熱門

相關新聞

賀李在明當選　朱：不再親美是世界趨勢

賀李在明當選　朱：不再親美是世界趨勢

南韓第21屆總統由共同民主黨的李在明當選，隨即就職展開5年任期。主張務實外交的他在競選期間被批評親中，也曾對韓美同盟抱持較懷疑態度，未來外交走向引發關注。國民黨主席朱立倫今（4日）主持中常會時除向李在明表達恭喜，也強調李在明除了強化國防，也要加強與北韓對話，這與國民黨主張的「雙D戰略」一模一樣；朱認為，李在明不會再像前政府一昧親美，必須平衡美、中兩國關係，這就是新的世界趨勢。

李在明當選南韓總統 習近平致賀電

李在明當選南韓總統 習近平致賀電

李在明矢言重振經濟　專家：外交政策將大轉向

李在明矢言重振經濟　專家：外交政策將大轉向

石破茂恭喜李在明當選　李曾嗆：日本是敵國

石破茂恭喜李在明當選　李曾嗆：日本是敵國

李在明上任後中韓會回溫嗎？陸專家分析

李在明上任後中韓會回溫嗎？陸專家分析

關鍵字：

南韓總統大選李在明政治風暴憲政危機

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面