工人翻身總統！回顧李在明「逆襲之路」　成戒嚴風波最大贏家

▲ 李在明4日宣誓就職。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統大選由共同民主黨候選人李在明勝出，4日宣誓就職。BBC指出，這場勝利得來不易，就在李在明面臨訴訟、貪汙指控及濫權爭議之際，「一場憲政危機改變一切」，前總統尹錫悅企圖實施戒嚴，最終引發政壇劇變，為李在明當選鋪路，成功當選總統，但南韓未來局勢充滿變數。

報導回顧，去年12月3日的緊急戒嚴以前，李在明執政之路本該障礙重重，一場憲政危機卻成為關鍵轉捩點。當時尹錫悅頒布戒嚴，促使抗議群眾走上街頭，而李在明迅速透過直播號召前往國會集結，並親自翻牆進入國會，協助推翻戒嚴令，使民主黨贏得民意支持，也促成尹錫悅被憲法法院罷免，使李在明順利走上總統之路。

近期出版的回憶錄中，李在明形容自己「童年悲慘」。他出身寒微，1963年出生於慶尚北道安東一座山村，家中有7個兄弟姊妹，因生活困苦國中輟學，非法進入工廠工作，13歲那年因工安意外造成手臂永久性創傷。後來他通過高中及大學入學考試，以全額獎學金鑽研法律，並於1986年通過司法考試，從事人權律師工作近20年，1992年與妻子金惠京結婚，育有2子。

▲ 李在明與妻子金惠京於總統就職典禮。（圖／路透）

2005年他正式投身政壇，加入當時執政的社會自由派「開放國民黨」（民主黨前身）。儘管出身貧困使他被上流階級鄙視，但他從基層開始累積實績，贏得勞工及對政治菁英感到失望者的支持。他2010年當選城南市長，任內推出一系列福利政策，並於2018年出任京畿道知事，疫情期間堅持向居民普發救助金，與中央政府衝突，卻也獲得民心。

李在明2021年首次參選總統，以僅0.76個百分點的差距敗給尹錫悅，2022年8月接任民主黨黨魁。仁川大學政治學與國際研究教授李俊漢（音譯）分析，李在明從這時期便放棄備受爭議的強硬作風，改革派形象減弱，轉而選擇安全行事，保持低調。

他過去曾提出全民基本收入等進步主張，挑戰南韓現有權力結構。李俊漢說明，「因此有些人強烈支持他，另一些人卻不信任或不喜歡他」，「他是個極具爭議和非傳統的人物，就像個局外人，以一種不符合民主黨傳統規範的方式打出名號」，但在此次競選期間向中間立場靠攏，著重經濟發展與對美關係。

但爭議並未消散，李在明數年來捲入多起官司，包括涉及2023年土地開發弊案的貪汙與失信指控，以及2021年電視辯論中涉嫌發表不實言論，去年11月因此被判緩刑1年。儘管一度上訴成功，南韓最高法院推翻原判，目前案件仍在審理中。

政治對立也對李在明政途構成威脅，去年1月他在釜山視察工地時遭假裝要簽名的刺客割傷頸部，傷及頸靜脈，雖無生命危險，但接下來的選戰期間皆在防彈玻璃與全副武裝的保鏢護衛下露面。嫌犯寫下長達8頁的聲明，一心阻止李在明當選，被判處15年徒刑。

▲▼ 李在明支持者高舉藍色氣球、韓團手燈。（圖／路透）

這起事件反映南韓政治嚴重兩極分化，有些人認為，李在明擔任民主黨黨魁期間不斷阻撓尹錫悅政府推動議案，多次否決預算案、發動彈劾，使尹錫悅淪為「跛腳鴨」。最終尹錫悅在壓力之下選擇走險棋宣布戒嚴，反而加速政治末路，讓李在明乘勢而起。

憲法法院4月4日通過尹錫悅彈劾案，李在明隨即辭去黨魁職務，全力備戰大選，並在4月27日的民主黨初選中以壓倒性優勢獲得提名。尹錫悅的戒嚴令不僅令他提早下台，也使國民力量黨元氣大傷，保守派陷入混亂，李在明則成為這場政治風暴中最大贏家。

李在明從工廠工人一路攀升成為總統，坐上這個國家最有權力的寶座，不過法律風波仍未解除。法院同意延後審判至選舉過後，意味著李在明可能在任期內被定罪，也代表剛結束幾個月政局動盪的南韓未來仍可能再度陷入風暴。