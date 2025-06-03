整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」超狂茶飲　再送保冷袋

▲全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

端午過後天氣更熱，全家便利商店Let’s Tea聯名Häagen-Dazs，推出「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」兩款仙女紅茶飲品，直接將整支脆皮雪糕加入仙女紅茶，超狂吃法十分吸睛，上市期間買還送限量獨家聯名「保冷提袋」1個。

全家表示，Let’s Tea以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」4大產品線推陳出新，果茶系列過往已推出近10款飲品，一年熱銷超過250萬杯。

為搶攻夏季冰飲市場，此波特別合作Häagen-Dazs，將甜點魅力融入茶飲，以仙女紅茶為基底，直接加入整支Häagen-Dazs脆皮雪糕，打造出「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」2款聯名水果茶飲。

▲全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」。（圖／業者提供）

「蜜桃果漾仙女紅」主打蜜桃與覆盆子的柔和甜感，以Häagen-Dazs「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」，搭配經典仙女紅茶，風味溫潤清爽，是女性消費者最愛的果香系首選。

「芒果果漾仙女紅」則以Häagen-Dazs「芒果百香果脆皮雪糕」為風味，濃郁芒果融合百香果的熱帶香氣，帶來更突出的果香衝擊，尤其適合喜愛濃郁系飲品的消費者。

兩款飲品（仙女紅茶+雪糕）單杯組合售價109元，即日起購買任一款Let’s Tea與Häagen-Dazs聯名飲品，還可獲得限量獨家聯名保冷提袋1個，數量有限，送完為止。多層次風味與視覺兼具，預計引爆夏季第一波茶飲熱潮。

★萊爾富「果C果昔」

看準夏季水果系冰飲市場，萊爾富推出「果C果昔」先前在Threads上掀起巨量討論，還敲碗求增加更多門市。如今萊爾富也宣布，在上月底完成全台200家門市鋪貨佈局，並計畫在今年第3季達成500家的門市據點，讓更多人可以喝到果昔。

▲▼萊爾富「果C果昔」主打讓消費者DIY自製操作、現打現喝。（圖／記者林育綾攝）

「果C果昔」由萊爾富自有品牌開發團隊主導研發，主打讓消費者DIY自製操作、現打現喝，目前有6款口味，包括「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠的拿鐵」，以及新口味「有夠草莓」與「曖昧打翻了」，預計到年底陸續推出多達20款果昔口味。

▲萊爾富「果C果昔」將陸續推出多達20種口味。（圖／記者林育綾攝）

萊爾富表示，果昔的組合搭配可以非常多元，透過多種基底如優格、煉乳、布丁等，還有跟品牌聯名、國際廠牌合作，將開發更多創意口味，冬季規劃推出「特色果昔」，包含可可、巧克力等口味，以「一年四季都能喝」概念打造，強化品牌競爭力。