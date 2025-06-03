超商「奇異果季」咖啡搭甜點半價！「米血糕布朗尼」超反差

▲全家「奇異果季」登場，奇異果甜點、水果盒全到位。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻夏季清爽商機，全家便利商店即日起開跑「奇異果季」推出一系列鮮果、甜點新品，包括免沾手的水果鮮切盒，甜點品牌minimore更打造「奇異果水晶塔」、「奇異果大福」等新品，搭配中杯以上Let’s Café 享甜點半價優惠。此外現烤甜點新品「米雪布朗尼」，外型酷似「米血糕」的反差萌，搭配苦甜巧克力香，預計再度引爆話題。

▲全家即日起推出多款Zespri 奇異果商品。（圖／業者提供）

適逢紐西蘭奇異果盛產，全家即日起推出多款Zespri 奇異果商品，包括「黃黃綠綠奇異果」截切盒，一盒同時享用黃金與綠奇異果雙重風味，售價69元。喜歡吃黃金果推薦「熟成限定黃金奇異果」截切盒，香甜、滑順中帶著清爽微酸感，售價69元，免沾手就能方便補充維他命C。

另有冷藏原果「紐西蘭金圓頭奇異果（2入）」(89元)、「陽光黃金奇異果（6入）」(259元)，同時線上平台「全家行動購」、「FamiPort預購」、「食食購」，都有販售整箱多入奇異果，消費者可輕鬆下單、就近到店取貨。

即日起至6月24日，全家更推出「Zespri紐西蘭奇異果集章趣」活動，期間購買指定奇異果商品，集滿指定章數，就可兌換品牌限定禮。

▲全家甜點品牌minimore打造多款奇異果甜點。（圖／業者提供）

甜點控則不能錯過此波奇異果系甜點，全家甜點品牌minimore推出「奇異果水晶塔」，軟嫩多汁的綠奇異果包裹在水晶凍中，視覺與口感兼具，搭配滑順的蜂蜜優格蕾雅，層次豐富，售價49元。

「奇異果大福」結合新鮮奇異果與紅豆餡，外Q內酸甜，一口咬下濃郁奇異果香氣散發在口中，售價42元。「奇異果蛋糕」則是巧克力、奇異果雙層戚風交織，苦甜可可中帶有淡淡的奇異果香，搭配奇異果奶霜，是酸甜控的最愛，售價45元。

▲SOHOT炎選推出現烤甜點新品「米雪布朗尼」，外型酷似米血糕。（圖／業者提供）

另外，SOHOT炎選推出現烤甜點新品「米雪布朗尼」，外型酷似米血糕，搭配濃郁苦甜的巧克力香，帶來反差萌，預計再度引發話題。

▲全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 推出「史努比甜甜圈」

史努比粉絲要把握！7-ELEVEN為迎接「國際甜甜圈日」，在全台300間擁有Mister Donut專櫃的門市，即日起至6月10日祭出全品項甜甜圈「買3送1」，最高可折抵42元，還能補差額換購其他口味。同步主打推出「SNOOPY造型甜甜圈」，有超萌史努比大臉、查理布朗造型，是超商通路獨家販售。

▲7-11在全台300家Mister Donut專櫃門市，獨家販售「史努比甜甜圈」。（圖／記者林育綾攝）

「史努比甜甜圈」，以蓬鬆甜甜圈作為SNOOPY的Q萌大臉，沾裹帶有清爽酸甜的柚子可可醬，內餡再擠滿柚子卡士達醬，以可可片、可可醬點綴五官。

另一款「查理布朗甜甜圈」，將蓬鬆甜甜圈裹上乳酸風味可可沾醬，塞滿蘋果卡士達內餡，以可可線條，描繪出查理布朗的招牌神情。

而「查理布朗衣服」以當紅波堤沾上檸檬可可沾醬，使用可可線條打造查理布朗衣服的標誌性紋路。

▼7-11在Mister Donut 專櫃，推出史努比甜甜圈，部分品項參與「買3送1」優惠需補差額。（圖／業者提供）