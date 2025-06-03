　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「奇異果季」咖啡搭甜點半價！「米血糕布朗尼」超反差

▲▼全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

▲全家「奇異果季」登場，奇異果甜點、水果盒全到位。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻夏季清爽商機，全家便利商店即日起開跑「奇異果季」推出一系列鮮果、甜點新品，包括免沾手的水果鮮切盒，甜點品牌minimore更打造「奇異果水晶塔」、「奇異果大福」等新品，搭配中杯以上Let’s Café 享甜點半價優惠。此外現烤甜點新品「米雪布朗尼」，外型酷似「米血糕」的反差萌，搭配苦甜巧克力香，預計再度引爆話題。

▲▼全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

▲全家即日起推出多款Zespri 奇異果商品。（圖／業者提供）

適逢紐西蘭奇異果盛產，全家即日起推出多款Zespri 奇異果商品，包括「黃黃綠綠奇異果」截切盒，一盒同時享用黃金與綠奇異果雙重風味，售價69元。喜歡吃黃金果推薦「熟成限定黃金奇異果」截切盒，香甜、滑順中帶著清爽微酸感，售價69元，免沾手就能方便補充維他命C。

另有冷藏原果「紐西蘭金圓頭奇異果（2入）」(89元)、「陽光黃金奇異果（6入）」(259元)，同時線上平台「全家行動購」、「FamiPort預購」、「食食購」，都有販售整箱多入奇異果，消費者可輕鬆下單、就近到店取貨。

即日起至6月24日，全家更推出「Zespri紐西蘭奇異果集章趣」活動，期間購買指定奇異果商品，集滿指定章數，就可兌換品牌限定禮。

▲▼全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

▲全家甜點品牌minimore打造多款奇異果甜點。（圖／業者提供）

甜點控則不能錯過此波奇異果系甜點，全家甜點品牌minimore推出「奇異果水晶塔」，軟嫩多汁的綠奇異果包裹在水晶凍中，視覺與口感兼具，搭配滑順的蜂蜜優格蕾雅，層次豐富，售價49元。

「奇異果大福」結合新鮮奇異果與紅豆餡，外Q內酸甜，一口咬下濃郁奇異果香氣散發在口中，售價42元。「奇異果蛋糕」則是巧克力、奇異果雙層戚風交織，苦甜可可中帶有淡淡的奇異果香，搭配奇異果奶霜，是酸甜控的最愛，售價45元。

▲▼全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

▲SOHOT炎選推出現烤甜點新品「米雪布朗尼」，外型酷似米血糕。（圖／業者提供）

另外，SOHOT炎選推出現烤甜點新品「米雪布朗尼」，外型酷似米血糕，搭配濃郁苦甜的巧克力香，帶來反差萌，預計再度引發話題。

▲▼全家Let’s Tea聯名哈根達斯推出新飲品，將整支雪糕加入仙女紅茶。全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

▲全家奇異果季登場，甜點、水果盒到位。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 推出「史努比甜甜圈」

史努比粉絲要把握！7-ELEVEN為迎接「國際甜甜圈日」，在全台300間擁有Mister Donut專櫃的門市，即日起至6月10日祭出全品項甜甜圈「買3送1」，最高可折抵42元，還能補差額換購其他口味。同步主打推出「SNOOPY造型甜甜圈」，有超萌史努比大臉、查理布朗造型，是超商通路獨家販售。

▲7-11在全台300家Mister Donut專櫃門市，獨家販售「史努比甜甜圈」。（圖／記者林育綾攝）

「史努比甜甜圈」，以蓬鬆甜甜圈作為SNOOPY的Q萌大臉，沾裹帶有清爽酸甜的柚子可可醬，內餡再擠滿柚子卡士達醬，以可可片、可可醬點綴五官。

另一款「查理布朗甜甜圈」，將蓬鬆甜甜圈裹上乳酸風味可可沾醬，塞滿蘋果卡士達內餡，以可可線條，描繪出查理布朗的招牌神情。

而「查理布朗衣服」以當紅波堤沾上檸檬可可沾醬，使用可可線條打造查理布朗衣服的標誌性紋路。

▼7-11在Mister Donut 專櫃，推出史努比甜甜圈，部分品項參與「買3送1」優惠需補差額。（圖／業者提供）

你可能想看

全家新推「寶可夢奇異果霜淇淋」！滿額送周邊　杯子、飯糰換新裝

整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」超狂茶飲　再送保冷袋

7-11獨家史努比甜甜圈「買3送1」！思樂冰10杯下殺、咖啡買2送2

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「9車牌」最不受歡迎　調查出爐
Mini變廢鐵！電桿慘遭撞斷　39歲男酒測衝出1.05
快訊／桌協常務理事大反擊！列7點聲明
兒子刷350萬！　爸爸幫繳卡費被揪出
快訊／葉丙成駁斥圖利　發4點聲明
快訊／雨區移到中部！大雷雨轟2縣市　持續1小時
八點檔女星2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上
獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！總經理曝房型、去回程時間
快訊／中山區民宅命案　兄弟雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「奇異果季」咖啡搭甜點半價！「米血糕布朗尼」超反差

【廣編】巧寓舍計勇奪德國iF設計大獎　打造人文與自然的共鳴之境

整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」超狂茶飲　再送保冷袋

超商馥列白咖啡「買2送2」限今天　周末美式拿鐵只要29元

肯德基爆漿卡士達蛋撻回歸！壯壯親自爆料掀回憶殺　Dcard網友暴動敲碗搶吃

肯德基聯名《黑白大廚》崔鉉碩　「韓式起司脆雞飯」明天開賣

9元吃霜淇淋、思樂冰！超商1招再拿購物金　賣場銅板價搶飲料冰品

「必勝客+肯德基」APP最新優惠懶人包　必搶6元蛋撻、比薩

7-11獨家史努比甜甜圈「買3送1」！思樂冰10杯下殺、咖啡買2送2

達美樂「3款新口味熔岩披薩馬芬」開賣　起司全加量50%

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

超商「奇異果季」咖啡搭甜點半價！「米血糕布朗尼」超反差

【廣編】巧寓舍計勇奪德國iF設計大獎　打造人文與自然的共鳴之境

整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」超狂茶飲　再送保冷袋

超商馥列白咖啡「買2送2」限今天　周末美式拿鐵只要29元

肯德基爆漿卡士達蛋撻回歸！壯壯親自爆料掀回憶殺　Dcard網友暴動敲碗搶吃

肯德基聯名《黑白大廚》崔鉉碩　「韓式起司脆雞飯」明天開賣

9元吃霜淇淋、思樂冰！超商1招再拿購物金　賣場銅板價搶飲料冰品

「必勝客+肯德基」APP最新優惠懶人包　必搶6元蛋撻、比薩

7-11獨家史努比甜甜圈「買3送1」！思樂冰10杯下殺、咖啡買2送2

達美樂「3款新口味熔岩披薩馬芬」開賣　起司全加量50%

Google移除中華電信信任憑證　藍委要政府快補救「國家資安危機」

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索　台南24師鐸獎英雄獲肯定

京都連鎖拉麵「魁力屋」將登台　第一家落腳台南

大谷第23轟+高飛犧牲打平戰局　道奇牛棚失守延長賽輸給大都會

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手腕作畫…網激讚：原地刺青

華為Pura 80下周發表！全面搭載鴻蒙5

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

新北「4處免費戲水樂園」6/14開玩！噴水、休園時間一圖看

快訊／教育部證實補助「愛自造者協會」　辦理AI素養爭霸賽

林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

消費熱門新聞

限今天！超商馥列白咖啡「買2送2」

整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」推超狂茶飲

超商「周一限定」咖啡兩杯55折

9元吃霜淇淋思樂冰！超商1招省錢

冰水一沖搞定！網友衝全聯狂囤續命神器

7-11限時史努比甜甜圈「買3送1」

媽媽圈熱推防曬神器現身美式賣場

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

肯德基聯名崔鉉碩推韓式起司脆雞飯

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

肯德基爆漿卡士達蛋撻回歸敲碗吃

全家「奇異果季」咖啡搭甜點半價

水煙、殺蟲劑撐不久整窩速效殺蟑

必勝客+肯德基APP限時優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」推超狂茶飲

整支雪糕加進紅茶！全家聯名「哈根達斯」推超狂茶飲

端午過後天氣更熱，全家便利商店Let’s Tea聯名Häagen-Dazs，推出「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」兩款仙女紅茶飲品，直接將整支脆皮雪糕加入仙女紅茶，超狂吃法十分吸睛，上市期間買還送限量獨家聯名「保冷提袋」1個。

超商「周一限定」咖啡兩杯55折

超商「周一限定」咖啡兩杯55折

睡前吃「1水果」改善失眠！研究證實：4周見效

睡前吃「1水果」改善失眠！研究證實：4周見效

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

咖啡寄杯下殺、霜淇淋買1送1！超商端午優惠懶人包

關鍵字：

全家奇異果紐西蘭奇異果奇異果甜點

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面