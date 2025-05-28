關稅壓力催出換機潮？iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

▲台灣手機五強市占排名出爐，蘋果市占破四成穩坐龍頭。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

根據市調機構最新數據，2025年4月台灣實體通路智慧手機市場小幅回溫，整體銷售量達41.3萬台，月增約3%，銷售總額則同步成長5%。雖然整體市況略有起色，五大手機品牌市占格局仍未出現明顯變動，然各家品牌表現已有明顯分歧。

在品牌市占方面，蘋果以41.6%穩居龍頭，並憑藉iPhone 16系列帶動14%銷量與銷售額雙成長。其熱銷機型包括iPhone 16 Pro（256GB）、iPhone 16 Pro Max（256GB）與iPhone 16（128GB），其中Pro Max單月銷量更增28%，顯示果粉提前換機因應關稅預期。

三星則以21.3%居次，略有下滑，品牌整體銷量下降4%，銷售額減少11%。儘管如此，Galaxy A56（12GB/256GB）上市後迅速竄升，銷量成長近5倍，成為中階市場亮點。高階旗艦Galaxy S25 Ultra則在台表現不如預期，連續兩月銷售下滑。OPPO與vivo兩大中國品牌持續角力。OPPO市占為10.3%，主力仍為CP值導向的A系列；而vivo則以V50機型帶動整體銷量月增33%，市占10%，與OPPO差距僅0.3%，並在銷售額方面首度超車。Redmi則面臨明顯挑戰，市占僅4.8%，無強力新機帶動下逐漸邊緣化。代表作Note 14 5G單月銷量衰退11%，整體聲量與吸引力明顯下滑。

傑昇通信指出，雖然前五大品牌排名未變，但進口關稅政策不確定性與機種汰舊換新的節奏變化，正在悄悄重塑品牌競爭力版圖。