　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

關稅壓力催出換機潮？iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

▲▼2025年4月手機品牌市占排行。（圖／傑昇通信提供）

▲台灣手機五強市占排名出爐，蘋果市占破四成穩坐龍頭。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

根據市調機構最新數據，2025年4月台灣實體通路智慧手機市場小幅回溫，整體銷售量達41.3萬台，月增約3%，銷售總額則同步成長5%。雖然整體市況略有起色，五大手機品牌市占格局仍未出現明顯變動，然各家品牌表現已有明顯分歧。

在品牌市占方面，蘋果以41.6%穩居龍頭，並憑藉iPhone 16系列帶動14%銷量與銷售額雙成長。其熱銷機型包括iPhone 16 Pro（256GB）、iPhone 16 Pro Max（256GB）與iPhone 16（128GB），其中Pro Max單月銷量更增28%，顯示果粉提前換機因應關稅預期。

▲▼2025年4月手機品牌市占排行。（圖／傑昇通信提供）

三星則以21.3%居次，略有下滑，品牌整體銷量下降4%，銷售額減少11%。儘管如此，Galaxy A56（12GB/256GB）上市後迅速竄升，銷量成長近5倍，成為中階市場亮點。高階旗艦Galaxy S25 Ultra則在台表現不如預期，連續兩月銷售下滑。OPPO與vivo兩大中國品牌持續角力。OPPO市占為10.3%，主力仍為CP值導向的A系列；而vivo則以V50機型帶動整體銷量月增33%，市占10%，與OPPO差距僅0.3%，並在銷售額方面首度超車。Redmi則面臨明顯挑戰，市占僅4.8%，無強力新機帶動下逐漸邊緣化。代表作Note 14 5G單月銷量衰退11%，整體聲量與吸引力明顯下滑。

傑昇通信指出，雖然前五大品牌排名未變，但進口關稅政策不確定性與機種汰舊換新的節奏變化，正在悄悄重塑品牌競爭力版圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 5721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO僅1案有罪判2年半！　士檢不服提上訴
家寧讚閨蜜「帥成這樣」互傳❤️　網翻出IG互動傻眼
NB.1.8.1患者足跡遍全球「含台灣」　專家警告：傳染性更
快訊／戴電子腳環瘦40公斤　陳重文又遭搜索
獨／台大學霸賣出1.3公噸毒品　FBI臥底「給錯貨」再加一罪
3藝人閃兵都在三總複檢　軍醫局：診斷證明、血壓監測報告一致

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

關稅壓力催出換機潮？iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

WhatsApp iPad版終於上線！支援雙欄視窗與分割畫面

WhatsApp暗示即將推出iPad版　使用者期盼多年終見曙光

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【真的是怎麼辦啦！】李多慧可愛奶音唱中文歌❤️

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

關稅壓力催出換機潮？iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

WhatsApp iPad版終於上線！支援雙欄視窗與分割畫面

WhatsApp暗示即將推出iPad版　使用者期盼多年終見曙光

旭集微風店今開幕「午晚餐訂位8成滿」　下午茶還有5成可預約

愛心箱才被搬走！又被偷走5千　闆娘氣哭：2天做不到2千啊

全台4個月「6600萬遺產」繳國庫！律師提醒5點：閨蜜也能當繼承人

在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

賴清德：疫情預計6月底達高峰　已備足夠疫苗跟藥物「國人無須驚慌」

快訊／NONO起訴7罪「僅1案有罪判2年半」！　士檢不服提上訴

IC大廠副總妻遭爆「專睡處長」網紅公審她半年賺流量　慘被判刑

串流收視週榜／肖戰《藏海傳》收視吸乾大盤！5熱劇人氣橫掃台灣

豐謙延續去年推案節奏　未來1年迎興建期

暑期打工徵才列車出發！中市勞工局邀27家廠商辦理3場次徵才

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

3C家電熱門新聞

中華電信x戴資穎 嘉義好美築綠牆

WhatsApp iPad版終於上線！

蘋果Mac整新品限量開賣

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

WhatsApp暗示即將推出iPad版

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

李珠珢化身台哥大AI女神形象片登場

OPPO戶外神機A5 5G7000元有找

蘋果宣布多款舊機種不再保證維修

iPhone 16 系列4月銷量成長達28%

FB上互搜就變...「建議好友」？

直擊／MSI 2025 Computex全攻略

愛瘋泡水　Siri妙答：涼拌炒雞蛋

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

AI急單搶產能！台股2檔迎轉單爆量秀　富喬拉到漲停

AI急單搶產能！台股2檔迎轉單爆量秀　富喬拉到漲停

川普關稅「緩徵」效應引發AI產品急單搶產能風潮，台股上市櫃中包括台玻（1802）與富喬（1815）今（28）日在轉單題材下上演爆量秀，富喬在午盤前衝出逾18萬張成交量，盤中數度亮燈漲停，成為表現最猛的一檔個股。

降低電費抗美關稅衝擊！台電南區攜手塑膠產業推節能

降低電費抗美關稅衝擊！台電南區攜手塑膠產業推節能

智庫：美晶片關稅10年虧42兆　中國趁勢主導AI

智庫：美晶片關稅10年虧42兆　中國趁勢主導AI

台經院點名13產業前景悲觀

台經院點名13產業前景悲觀

更新iOS 18.5　「這兩代果粉」大讚省電有感

更新iOS 18.5　「這兩代果粉」大讚省電有感

關鍵字：

iPhone4月份手機銷量關稅

讀者迴響

熱門新聞

男閨蜜范成章無奈發聲「都有付錢」

家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

總統府正式公告：國定假日4+1　今年下半年全民多3天假

家寧男閨蜜身份起底

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！遭杰威爾切割

新北「型男里長」組極樂砲兵團　辣妹照流出

荒淫里長砲兵團！　「極樂群組照」流出

更猛雨彈襲全台！2天降雨高峰紫爆區曝

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉　辣妻丟警告

Andy反擊家寧遭出征！大量外國人用中文狂罵

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！黑料全被挖

家寧喊男閨密「my love」親密合照曝光！

八炯曝中共統戰官員錄音　館長回應了

更多

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面