更新iOS 18.5爆發燙災情！「這兩代果粉」反大讚：省電有感

▲iPhone用戶更新後手機會發燙。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果13日向用戶推送iOS 18.5，最近陸續為用戶自動更新系統。就有果粉表示，自己的iPhone 15 Pro升級前，使用一整個早上電量僅掉20％，即使打遊戲也不至於過熱；結果更新後，待機不動竟然也會變溫溫的，更誇張的是，「看個YT居然過熱到自動關機」，話題引發共鳴。

這位網友在PTT的iOS板發文「iOS 18.5更新後發燙又很耗電」，說他拿的是iPhone 15 Pro，手機還沒更新到iOS 18.5前，就算玩遊戲，手機溫度也不會太燙，耗電量也還好，甚至玩一整個早上的手機也頂多掉20%電量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果更新到iOS 18.5之後，他發現手機卻常常升溫，「更新後玩10分鐘，就跟鐵板差不多燙，就算工作忙讓手機待機一整個早上也微溫，用都沒用電量就掉了35%左右，重新開機也沒有改善。」讓他覺得最扯的是，更新完看個YouTube影片，手機居然過熱到自動關機，「有沒有這波更新很燙的八卦？」

貼文引發許多果粉共鳴，「很燙+1」、「12 Pro Max也感覺容易過熱發燙」、「發熱有感」、「這版應該冬天更新吧！這樣我就不用買暖暖包了」、「16 Pro很燙+1」、「我16 Pro最近也是很熱情，還有一次亮度強制全黑，都不敢用無線充電了」、「發燙有明顯感覺。」還有人指出「我以為更新完跑背景是常識？」「我的15 Pro從來沒有不燙的時候，不管哪版都一樣。」

值得注意的是，大票iPhone 12、13的用戶反而大讚更新，「12 Pro Max從18.4換到18.5順暢度提升一些，省電度提升有感」、「13 mini更新後，待機變很省電，睡整晚起來都還100%，以前起床就掉2～4%」、「13 mini又涼又省電+1真的是撿到。」