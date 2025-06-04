　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國新總統李在明出身貧苦　家庭故事戲劇化

▲▼李在明離開仁川住處，搭車前往首爾汝矣島。（圖／路透）

▲李在明。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

韓國第21屆總統大選結果揭曉，現年60歲的共同民主黨候選人李在明終於成功問鼎總統之位。他以「已經準備好的候選人」為競選口號，憑藉親民形象與紮實的從政經驗，贏得韓國民心。

李在明出生於慶尚北道安東郡，家中有7位兄弟姐妹，他排行第5。由於家境貧寒，他在小學畢業後便進入工業園區打工，期間甚至遭遇工殤事故。這段艱辛的背景成為他日後從政的重要資產，突顯其親民特質。

雖然因家境原因中途輟學，但李在明透過自學完成同等學力考試，後來順利考入韓國中央大學法律系。在大學期間，他接觸到光州民主化運動的真相，這讓他決心投入社會運動，踏上人權律師的道路。

▲▼南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／達志影像／美聯社）

李在明的政治生涯始於2010年，當時他成功當選京畿道城南市市長，並於2014年順利連任。2018年，他更進一步當選京畿道知事，展現出穩健的從政能力。他以「會做事、已做好準備的總統」自許，強調自己具備解決國家問題的能力。

然而，李在明的總統之路並非一帆風順。他曾在2017年挑戰總統初選但未能通過，2022年則與前總統尹錫悅交鋒，最終以僅0.8個百分點的微小差距落敗。直到今年，他第3度參選總統，終於成功逆轉。

儘管李在明在2022年8月接任共同民主黨主席後，因醜聞及官司纏身而備受爭議，但民調顯示，他始終是下屆總統的熱門人選。2023年9月，檢方曾指控他涉及多項貪腐罪名，並請求法院拘留候審，然而法院駁回了這項請求，讓他躲過聲押命運。然而，他目前仍面臨行賄罪的審判。

此外，李在明還被指控在擔任城南市市長期間，導致市府開發公司損失200億韓元（約新台幣5.1億元），涉嫌瀆職。2024年11月，他因違反公職選舉法被判有罪，雖二審逆轉判決，但最高法院已發回重審。共同民主黨主張，根據韓國憲法，若李在明正式成為總統，相關審判將在任期內暫停，但這項規定引發爭議，後續影響仍待觀察。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男遊馬來西亞落軌遭輾慘死　現場找到台灣護照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

當選南韓總統！李在明從童工翻身改革派領袖　躲過暗殺危機寫傳奇

聯準會官員警告川普：關稅戰可能妨礙抗通膨

快訊／南韓新總統李在明「任期開始」　上午宣誓就職

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

韓國新總統李在明出身貧苦　家庭故事戲劇化

美股大漲214點！輝達市值超越微軟登頂　投資人看好貿易協議

怕吃不完！日人跟店員點「半碗炒飯」　成品曝光千萬人看傻

快訊／李在明「確定當選」南韓第21屆總統　3年後再政黨輪替

快訊／承認敗選！南韓國民力量候選人金文洙：恭喜李在明當選

快訊／李在明國會提早發表「當選感言」！向國民說：謝謝

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

當選南韓總統！李在明從童工翻身改革派領袖　躲過暗殺危機寫傳奇

聯準會官員警告川普：關稅戰可能妨礙抗通膨

快訊／南韓新總統李在明「任期開始」　上午宣誓就職

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

韓國新總統李在明出身貧苦　家庭故事戲劇化

美股大漲214點！輝達市值超越微軟登頂　投資人看好貿易協議

怕吃不完！日人跟店員點「半碗炒飯」　成品曝光千萬人看傻

快訊／李在明「確定當選」南韓第21屆總統　3年後再政黨輪替

快訊／承認敗選！南韓國民力量候選人金文洙：恭喜李在明當選

快訊／李在明國會提早發表「當選感言」！向國民說：謝謝

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

化妝怎麼補防曬？4大關鍵技巧公開　加碼補妝防曬推薦

江坤宇破31萬票霸榜：象迷真的厲害！喊話明星賽再搭林靖凱

杜絕虛擬幣洗錢　監管與教育並重

魏哲家：多買台積電股票不會錯　人形機器人AI已有成果

當選南韓總統！李在明從童工翻身改革派領袖　躲過暗殺危機寫傳奇

聯準會官員警告川普：關稅戰可能妨礙抗通膨

快訊／南韓新總統李在明「任期開始」　上午宣誓就職

馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

孩童騎YouBike摔斷牙業者不賠還求償　北市交通局允改善

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

國際熱門新聞

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

即／李在明「篤定當選」南韓總統！

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

即／南韓國民力量候選人金文洙「承認敗選」！

日人跟店員點「半碗炒飯」　成品千萬人看傻

即／李在明國會前發表「當選感言」

繁花裡關鍵意象：花、魚、凱迪拉克

「吞74包古柯鹼」人體運毒！她機場腹痛被抓

土耳其近海發生5.8強震！14歲少女恐症狀亡

女星遭連開4槍一屍2命　兇手是大26歲前男友　

超猛巨乳！網美包緊緊更誘人　百萬人朝聖

即／南韓大選出口民調曝！李在明遙遙領先

更多熱門

相關新聞

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

即／李在明「確定當選」第21屆總統！

共同民主黨候選人李在明確定當選南韓第21屆總統。

即／李在明「篤定當選」南韓總統！

即／李在明「篤定當選」南韓總統！

南韓大選　新總統「明天宣誓就職」不用交接

南韓大選　新總統「明天宣誓就職」不用交接

即／南韓大選出口民調曝！李在明遙遙領先

即／南韓大選出口民調曝！李在明遙遙領先

南韓大選催票倒數！李在明、金文洙雙強對決

南韓大選催票倒數！李在明、金文洙雙強對決

關鍵字：

李在明

讀者迴響

熱門新聞

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

73萬韓YTR「野外溫泉脫了」！　被拍穿比基尼超羞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

馬來西亞1台男落軌　遭列車輾壓亡

即／大樂透貳獎252萬送出1注　

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面