韓國新總統李在明出身貧苦　家庭故事戲劇化

▲李在明。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

韓國第21屆總統大選結果揭曉，現年60歲的共同民主黨候選人李在明終於成功問鼎總統之位。他以「已經準備好的候選人」為競選口號，憑藉親民形象與紮實的從政經驗，贏得韓國民心。

李在明出生於慶尚北道安東郡，家中有7位兄弟姐妹，他排行第5。由於家境貧寒，他在小學畢業後便進入工業園區打工，期間甚至遭遇工殤事故。這段艱辛的背景成為他日後從政的重要資產，突顯其親民特質。

雖然因家境原因中途輟學，但李在明透過自學完成同等學力考試，後來順利考入韓國中央大學法律系。在大學期間，他接觸到光州民主化運動的真相，這讓他決心投入社會運動，踏上人權律師的道路。

▲南韓總統李在明、總統夫人金惠京。（圖／達志影像／美聯社）

李在明的政治生涯始於2010年，當時他成功當選京畿道城南市市長，並於2014年順利連任。2018年，他更進一步當選京畿道知事，展現出穩健的從政能力。他以「會做事、已做好準備的總統」自許，強調自己具備解決國家問題的能力。

然而，李在明的總統之路並非一帆風順。他曾在2017年挑戰總統初選但未能通過，2022年則與前總統尹錫悅交鋒，最終以僅0.8個百分點的微小差距落敗。直到今年，他第3度參選總統，終於成功逆轉。

儘管李在明在2022年8月接任共同民主黨主席後，因醜聞及官司纏身而備受爭議，但民調顯示，他始終是下屆總統的熱門人選。2023年9月，檢方曾指控他涉及多項貪腐罪名，並請求法院拘留候審，然而法院駁回了這項請求，讓他躲過聲押命運。然而，他目前仍面臨行賄罪的審判。

此外，李在明還被指控在擔任城南市市長期間，導致市府開發公司損失200億韓元（約新台幣5.1億元），涉嫌瀆職。2024年11月，他因違反公職選舉法被判有罪，雖二審逆轉判決，但最高法院已發回重審。共同民主黨主張，根據韓國憲法，若李在明正式成為總統，相關審判將在任期內暫停，但這項規定引發爭議，後續影響仍待觀察。

