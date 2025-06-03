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快訊／再度政黨輪替！　李在明「篤定當選」南韓總統

▲▼李在明離開仁川住處，搭車前往首爾汝矣島。（圖／路透）

▲李在明離開仁川住處，搭車前往首爾汝矣島。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新快訊，共同民主黨候選人李在明，「篤定當選」南韓第21屆總統。儘管目前開票作業仍開到40%，但KBS、MBC、SBS三家電視台皆於晚間11時40分（台灣時間晚間10時40分）判定李在明勝率超過9成。

對此，李在明也發聲喊謝謝，「因為還在開票中，現在若說點什麼恐怕還過早，不過若結果確定的話，我將向國民們偉大的決定致敬！賦予我的重大責任和使命，我將不會違背國民們的期待，全力以赴。」

李在明、妻子金惠京已從位於仁川的住處搭乘專車出發，稍早抵達首爾汝矣島，先在共同民主黨黨部向黨內人士問候，接著準備進行演說。一旦確認當選，將會是共同民主黨時隔3年在杜達成政黨輪替。

根據韓媒《中央日報》引述南韓中央選舉管理委員會（中選會），截至4日凌晨12時23分（台灣時間晚間11時23分），南韓全國開票率為58.06%，李在明獲得993萬3535張票（48.92%）、國民力量候選人金文洙獲得867萬8317張票（42.70%）。

據悉，南韓前總統尹錫悅2022年在大選中，以不到1%的些微差距擊敗李在明、當選第20屆總統，然而不到3年的時間，卻因政府多名官員遭李在明為首的在野黨在國會彈劾，因此於去年12月緊急發布戒嚴、動員軍警封鎖國會，因此遭國會彈劾停職，今年4月初更被憲法裁判所（憲法法院）裁定罷免下台。

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