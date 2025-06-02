▲芒種轉運日！財神、月老都在線，5招讓你財桃事業全開掛 。（圖／記者王威智攝）

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記者王威智／綜合報導

6月5日將迎來夏季的第三個節氣「芒種」。古人說「芒種忙種」，意思是這段時間最適合「行動」和「播種」，不只是農作，也包括你的人生、財運、事業與愛情！命理專家柯柏成與邱彥龍提醒，把握芒種當天以及接下來的兩週，主動出擊，人生就有機會翻轉。

◆ 一、招財運｜早上這樣做，財神爺幫你打開錢包

命理專家柯柏成建議，芒種當天早上7點到9點之間（辰時），可以朝「南方」去行善布施，像是在超商投幣愛心箱、捐發票，或是到廟裡投功德箱都可以。特別提醒，如果手邊有日前「天赦日煮錢水」留下的硬幣，拿來布施更有加分效果！也可以在家裡、辦公室、店裡擺放蟾蜍、貔貅、招財貓或方孔銅錢等聚財小物，為空間增添財氣。

◆ 二、事業運｜想換工作、拚升遷？這三天就是天助你也

芒種當天和前後三天，是非常適合投履歷、面試、拜訪合作對象、談創業計畫的黃金時機。柯柏成說：「你主動，宇宙就會幫你推一把。」想讓工作更順利，也可以在公司、辦公室或店舖裡擺放牡丹或竹子圖案的掛畫，增加事業穩定與發展的能量。

◆ 三、考運與文昌運｜掛這一張照片，小孩讀書也更順

有考試或重要報告、簡報嗎？柯柏成建議，芒種當天下午5點到7點之間，可以在房間的「正西方」或「正北方」掛上風景海報、旅遊照片或月曆，像是富士山、阿爾卑斯山、海邊夕陽都可以。掛之前要記得先清乾淨那個方位，避免有死掉的小昆蟲或灰塵，保持整潔才有效果。另外，這個時節當令水果如青梅、桑葚酸酸甜甜，不只開胃，也有助排毒，推薦多吃。

▲芒種到夏至這15天，是桃花開得旺的時期，建議單身男女可以找時間去月老廟走一走。（資料照／記者游瓊華攝）



◆ 四、桃花運｜脫單有望！配件、廟宇幫你牽紅線

命理專家邱彥龍提醒，芒種到夏至這15天，是桃花開得旺的時期，建議單身男女可以找時間去月老廟走一走、求個好姻緣。如果想隨身帶點好緣分的能量，可以戴紫水晶、紅繩，女生戴金手鍊、金項鍊也有助吸引好對象；男生則可以攜帶黃金小剪刀，幫助斬斷爛桃花，迎來正緣。

◆ 五、健康運｜這兩種植物，掛家裡保平安又有儀式感

芒種天氣熱，很容易中暑或腸胃不適，柯柏成建議避免喝太冰的飲料，以免影響健康。民俗上也流傳，在門口掛艾草能驅邪避煞，或在家裡陽台、窗邊種些常青藤、萬壽菊，不只增添綠意，也有祈福平安的寓意。邱彥龍提醒，雖然芒種是轉運好時機，但「吉中帶凶」，也要注意遠離暴力、口角與意外傷害，心境平和才能真正迎來好運。

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