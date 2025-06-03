竹山女情緒不穩「獨坐頂樓矮牆」！消防急架氣墊驚險救援

▲竹山女子坐頂樓圍牆邊，消防人員緊急在一樓架設兩具小型氣墊。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣竹山鎮今（3）日下午發生一起驚險輕生事件，一名女子情緒激動地坐在新建大樓頂樓低矮圍牆邊，驚動不少民眾。警消下午2時07分獲報後，迅速在事發地點一樓架設兩具小型氣墊，並與家屬一同在頂樓勸說女子冷靜，最終在警消與縣府衛生局團隊的通力合作下，成功將她救下，化解一場危機。

南投縣消防局今天下午2時07分接獲報案，指竹山鎮和育一巷一處新建大樓內，有一名女子坐在頂樓低矮圍牆邊，並反鎖屋內未有回應。消防人員趕抵後發現女子已登上頂樓，情緒激動，坐在圍牆邊緣，情況相當危急。因應現場狹窄道路，竹山與南投分隊緊急加派勤務車攜帶小型氣墊前往支援。

消防人員迅速在一樓架設兩具小型氣墊，並備妥兩輛救護車待命。警方、消防員與家屬一同在頂樓勸說女子冷靜，然而對方情緒持續激動，隨即請求衛生局支援。4名心理諮商師與護理人員冒雨趕抵現場協助安撫，但由於當時大雨傾盆、圍牆濕滑，加上女子已情緒耗盡、體力不支，救援單位果斷決定採取行動。

在眾人勸說穩定情緒後，警方副所長研判最佳時機，一舉將女子成功拉下圍牆，順利解除危機。為此，南投縣政府消防局特別感謝警方與衛生局人員的全力支援，並呼籲民眾「珍惜生命，擁抱希望」，遇到類似事件時切勿圍觀、拍攝或上傳畫面，以免刺激當事人情緒，增加風險。