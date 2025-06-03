新竹女失蹤夫急報案！定位在尖石鄉某露營區　消防到場已明顯死亡

▲一名女子尖石鄉某露營區帳棚內輕生。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹一名44歲吳姓女子，在尖石鄉某露營區帳棚內輕生，消防局獲報後到場執行救護勤務，依相關程序，現場後續交由警察局依法調查釐清。業者也表示，將調整營位配置，也會無條件提供退費。

消防局指出，5月22日17時38分接獲轉報，指出有民眾通報其妻子失聯，報案人透過Google後台系統查詢定位座標，消防局立即派遣尖石分隊車組前往執行救護勤務。消防人員於18時38分抵達尖石鄉某露營區帳棚內發現吳女倒臥於帳內，女子已明顯死亡，依相關程序，現場後續交由警察局依法調查釐清。

業者發文表示，數日前，營地內發生一起不幸的事件，對此事件，深感遺憾與哀痛，並已全力配合相關單位處理善後事宜。相關區域已整理妥善，為尊重事件家屬與其他露友的感受，我們將調整G1營位配置。若有任何不適，或有任何心理上的不安，將無條件提供退費。

業者指出，衷心希望，仍能在這片自然環境中獲得平靜與療癒。生命無常，我們也再次呼籲大家珍惜身邊的人與自己。

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