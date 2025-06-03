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議員質疑世壯運閉幕台灣被消失　蔣萬安：為何大阪世博台灣也消失？

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（3日）赴議會總質詢。民進黨議員簡舒培質詢時問及，世壯運閉幕式表演歌曲中的歌詞「我台灣來的」被改掉，蔣坦言事前並不知道此事；但隨後蔣反酸，大阪世博民進黨政府為何讓台灣消失？為什麼沒有台灣館？要簡別雙標，認為應用一致標準檢驗。

簡舒培指出，世壯運閉幕式選了玖壹壹的「世界都看見」作為表演歌曲，但歌詞中的「我台灣來的」居然不見，市長可以接受嗎？對此，蔣萬安說，整個世壯運開閉幕有分工，新北市主要負責閉幕式，有看到新北市也有出做回應說明。

簡舒培追問，這首歌最核心的精神「我台灣來的」被刪掉，改成「我們作伙來」，可以接受嗎？適合嗎？蔣萬安說，新北市有說明了，尊重新北市規劃閉幕典禮相關儀式跟表演節目。簡接著問，新北市改這句你不知道？蔣說，「我不知道」；文化局長蔡詩萍說，沒有辦法代替新北市回答。

接著簡舒培說，這筆開閉幕式的預算編在台北市，沒有道理台北市不能幫新北市回應，這件事情改了、出錯了、被抗議了，就是雙北市的共同責任。

但隨後蔣萬安反問，如果議員要用一致的標準說為什麼台灣消失，那為什麼今年的大阪世博，民進黨讓台灣不見？為什麼沒有台灣館？議員要不要譴責一下？要用一致的標準，不要雙標，請問現在的大阪世博，民進黨政府為什麼讓台灣消失？為什麼沒有台灣館？簡舒培則表示，台灣有用民間機構方式參加。

蔣萬安說，議員應該用一致的標準檢驗，也應該要檢驗民進黨政府。簡舒培則說，她現在問的是雙北市主辦的世壯運，「身為台北市議員，質詢的對象就是蔣萬安，改天如果我是立委，我就會叫卓榮泰來我前面」。

簡舒培直言，雙北市政府是主辦單位，改歌詞事情引起這麼大的糾紛，在那邊胡扯大阪世博會？蔣萬安則說，現在質疑台灣消失，民進黨政府讓台灣館消失，議員要不要講講話譴責一下？這次世壯運讓進場選手可以拿中華民國國旗，2009年高雄世運會，有選手身上有中華民國國旗嗎？根本沒有。

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