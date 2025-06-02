獨厚北市！藍修地制法「直轄市3副市長」　朝野無共識送政黨協商

▲內政部長劉世芳2日出席內政委員會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今日排審《地方制度法》部分條文修正草案，由國民黨立委提案修法的第55擬將直轄市副市長改為3人，而非由人口數決定；由於台北市人口跌破250萬、第3位副市長位子不保，此修法也被質疑獨厚台北市。後續因朝野立委未達成共識，第55條、56條將送黨團協商處理。

根據草案，雖未來人口將呈現負成長，但地方政府任務卻日趨繁雜，需要高度分工及專業化方能有效顧及民眾需求，依現行《地方制度法》第55條規定，直轄市人口達250萬人，得增設第3位副市長；第56條規定，縣（市）人口達125萬人，得增設第2位副縣（市）長，卻無任何縣（市）得增設，可見此門檻於現今社會狀況之變遷已有所不合。

提案人李彥秀、王鴻薇、羅智強及許宇甄認為，考量人口數日趨減少但政府職責卻日益趨重，應要調整放寬增設副直轄市市長及副縣（市）長規定。第55條修法部分，原規定直轄市置副市長2人、人口超過250萬以上得增置副市長1人，直接改為置副市長3人。

第56條部分，原規定各縣市有副縣（市）長1人、人口在125萬以上之縣（市）得增置副縣（市）長1人，改為人口數達全國人口總數百分之2以上之縣（市）得增置副縣（市）長1人。另外，若依據陳玉珍提案，縣市可置副縣（市）長2人，人口超過125萬得增置副縣（市）長1人。

民進黨立委蘇巧慧說，國民黨為什麼要修法？就是台北市可能會發生變動，也難怪大家會認為是台北市特定條款，這會不會修完法獨厚台北市？250萬就可以3席，新北市400萬人口是不是可以4席？李坤城則認為，如果不要讓人覺得是因人設事，就是在明年12月25日後再施行，跟新的直轄市長一起上任。

張宏陸也提到，如果不管怎樣直轄市就是3個、縣市就是2個，這樣沒有標準，沒有依人口、依面積，很多大企業沒有設一堆副董事長，營運一樣很好；關於上路時間，他認為，就下屆、下下屆再上路，讓全台灣人知道以後就是這樣，選民投票也會比較理解。

國民黨立委許宇甄說，希望在明年1月1日上路，因為大家都知道財劃法已經25年沒有修正過，這次修法後很多事權須要重新調整、預算會配合會計年度做調整，也給縣市政府檢討副縣市長業務分配的時間，因此明年施行的話剛好因應財劃法修正。

在聽完委員發言後，劉世芳補充說明，現行規範是按照人口比例設縣市副首長，若按照提案影響，直轄市部分，桃園市、台南市可以增加一位副市長，台北市維持3位。全國縣市長部分，若依陳玉珍提案則會增加16位、李彥秀提案則會增加7位、邱鎮軍版本增加10位。目前以人口為依據，主要是因各縣市首長都是民選，選票都是以設籍當地為主，而不是流動人口，是比較相對客觀的標準。

經多輪發言後，朝野對於內容仍無法取得共識。最後，召委牛煦庭裁示，經協商後，地制法第33條、第61條修正通過；第55條依牛煦庭修正動議提案保留，第56條依牛煦庭、陳超明修正動議保留，第83-7條依高金素梅、黃捷等再修正動議保留，送黨團協商。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）