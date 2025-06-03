補助款被砍衝擊施政　蔣萬安明與藍營縣市長赴行政院提訴願

記者陳家祥／台北報導

行政院統刪給各縣市政府的一般性補助款25%。台北市長蔣萬安今（3日）表示，明（4日）將和南投、雲林、彰化等縣市首長一起前往政院提請訴願。蔣強調，希望中央能夠懸崖勒馬、改弦易轍，再怎麼樣都不應該苛扣地方的一般補助款，特別是用在孩子的教育弱勢社福，及很多基礎公共建設上面。

▲台北市長蔣萬安市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）



蔣萬安表示，明天下午會和幾個縣市地方首長到行政院提交訴願書，主要會提出訴願及後續行政訴訟，各地方政府很多縣市首長都有共同一致的看法，所以希望中央能夠懸崖勒馬、改弦易轍，因為再怎麼樣都不應該苛扣地方的一般補助款，特別是用在孩子的教育弱勢社福，及很多基礎公共建設上面。

蔣萬安說，明天會為民眾爭取應有權益，還是希望中央即刻將已經核定的地方一般性補助款撥給地方政府，照顧這些弱勢應有的權益。

至於有哪些縣市？蔣萬安提到，包括南投、雲林、彰化等幾個縣市，最主要地方政府有一致共識，還是希望中央不要苛扣地方補助款，因為特別這些都是用在照顧弱勢孩子老人家長輩。

蔣萬安上午在市政會議中也要求財政局、主計處、法務局，要和其他縣市夥伴一起密切合作。同時，這次中央違法刪減的項目，是地方早就報中央、議會也已經通過、市府已經開始支出的預算，包含社會福利、教育、基本設施。

蔣萬安提到，老人、兒少、婦女、身障等福利政策補助被刪減15億，我請社會局做出應對，弱勢族群絕對不能變成中央政府的受害對象。教育預算補助被刪減12億，教育局也要做好因應。

另外，基礎設施預算被刪減7億，包含人行道改善、道路改善與維護、北士科交通用地等項目，交通局、工務局等相關局處也務必確保建設工程，如期、如質完成。蔣萬安強調，絕對不能讓中央的違法刪減損及市民的權益。