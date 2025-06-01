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北市私中學生做實驗爆炸「頭臉20%燒傷」　家長控校方要求刪影片

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲北市教育局表示持續督導學校全面加強實驗室安全管理。（圖／資料照）

生活中心／台北報導

台北市文山區一所私校七年級學生上周三在下課時進行實驗，疑因酒精燈操作失誤導致爆炸並引發火警，一名學生全身著火、頭部約20%燒燙傷，緊急送醫；有家長控訴，事發實沒有老師在場，當下有學生拍影片，卻遭校方要求刪除。台北市教育局表示，持續督導學校全面加強實驗室安全管理。

根據家長在社群平台的爆料，事件發生於上周三（5/28）下午科學專班課程結束後，學生留在教室繼續進行實驗。疑因酒精燈操作失誤，意外引發爆炸並造成火災，一名受害學生全身著火，頭部燒傷面積達20%。

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事後，有學生使用手機拍下爆炸瞬間及現場情況，一名教官以「避免再次傷害受害者」為由要求學生刪影片。爆料的學生家長質疑，此舉可能讓受害學生失去關鍵證據。

也有家長表示，回家聽聞孩子轉述此事，要求校方調閱監視器畫面釐清狀況，卻遭校方推託。

北市教育局表示，已要求學校檢討並釐清事實。教育局指出，事發後校方已陪同受傷學生送醫並聯繫家長，同時對受傷學生及其他參與課程的班級啟動安心輔導機制，以減緩心理壓力。

教育局強調已督導學校全面加強實驗室安全管理，並重申相關安全規範。教育局表示，5月期間已針對實驗室管理人員辦理增能研習，未來將持續推動各校人員培訓，確保實驗操作符合規範，並要求校方嚴格落實「學校實驗室一般注意事項及安全指引」，以維護師生安全。

截至出稿前，校方未回應此事。

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