核三廠停機綠能發展迫在眉睫　屏東綠能聯繫會議啟動

▲屏東地檢署於召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」 。（圖／屏檢提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署於今(3)日召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議」，由檢察長陳盈錦主持，結合縣府政風處、調查局、廉政署、警察局、海巡署、移民署、憲兵隊、環保局、台電、台糖等，共同打擊妨害綠能產業發展犯罪，期透過聯繫平台，協助各行政機關針對轄區公務員、民意代表及黑道人物藉機妨害綠能發展之不法犯罪，立即蒐證偵辦，以遏阻相關犯罪，避免綠能廠商施工遭受阻擾，淨化本縣綠能產業發展環境。

陳盈錦檢察長致詞中表示，核三廠2號機已於5月17日停機除役，核電歸零，代表台灣正式進入非核家園，因應未來的電力缺口，更需要找尋新的替代能源，當前政府持續發展多元綠能，透過各種再生能源發展促進我國用電環境的轉變，希望在追求環境永續同時，也能兼顧經濟發展對能源的需求。

屏東地區日照充足，擁有非常良好發展太陽能光電之環境，每年召開綠能聯繫平台會議目的，希望能加強行政部門、事業機關及執法機關之間横向聯繫，除保障合法產業權益，及尊重在地鄉親民意反映外，也要從中發掘有無假借保護環境、保障居民利益之名，實則謀求個人不法利益之情事，如發現類此情事，也要發揮平台運作功能，掌握偵辦時機，防範藉機施壓、勒索恐嚇等事件發生，把綠能不法弊端降到最低，甚至消弭弊端，讓綠能產業順利發展，國家能源政策能持續推動。

會議中由屏東縣政府政風處及調查局屏東縣調查站分別提出「誠信綠能 永續屏東-政風機構推動綠能防貪之實踐與展望」、「查訪綠能業者執行成效」專題報告，介紹能源轉型下的廉政責任及作為，及如何藉查訪綠能廠商蒐報不法情資。

本平台執行秘書蔡佰達主任檢察官提醒政風處、縣調站及廉政署南調組等司法警察機關持續加強情資蒐報，一有情資立即通報聯繫平台，並向縣警局耳提面命如何藉廠商報案線索來挖掘綠能犯罪情資，防微杜漸，再舉軍方曾發生之綠能犯罪案例，叮嚀憲兵隊如何蒐報情資及防範相同弊端發生。

陳檢察長呼籲國人應共同支持綠能產業發展，鼓勵民眾勇於揭發不法提出檢舉，地檢署對犯罪檢舉人資料會採取最嚴格之保護措施，並表示陽光是最好的防腐劑，希望綠能產業像太陽一樣，充滿陽光香味，把發霉腐敗的氣息給曬掉，期望透過行政及司法機關跨域合作，共同努力查緝妨害綠能產業發展之障礙，貫徹國家政策，保障民眾權益，健全投資環境，提升國家整體競爭力。