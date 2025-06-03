台日攜手屏東起航　共創藍碳淨零新未來

▲台日海洋碳匯高峰會日前完美落幕，為兩國合作邁向2050淨零碳排目標打下基石。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台日海洋碳匯高峰會日前完美落幕，為兩國合作邁向2050淨零碳排目標打下基石。這場由中華碳匯產業推展協會與日本藍色經濟技術研究協會（JBE）共同主辦的三天活動，吸引台日政要、學術專家及企業界代表齊聚一堂，共同探討藍碳的發展前景與合作可能性。

高峰會首日在台北舉行，包括副總統蕭美琴、立法委員蔡易餘、海委會主委管碧玲，以及來自日本的參議員橋本聖子、JBE理事長桑江朝比呂博士等重量級人物出席。台灣各部會如環境部、農業部及金管會等官員，與多家企業代表如台積電、永豐金控等也紛紛現身支持。

▲高峰會最後一天，副總統蕭美琴在總統府會見參訪團。（圖／記者游瓊華翻攝）



會中，日本代表分享其藍碳碳匯認證制度的成功經驗，台灣則展現近年復育紅樹林、海草床等藍碳生態的努力，雙方期望合作完善台灣的方法學，並推動雙邊長期合作平台。

第二日，訪團前往屏東大鵬灣實地考察，獲得屏東縣長周春米熱情接待；周春米表示屏東擁有得天獨厚的藍碳資源，非常適合作為台日合作的先行基地。她承諾屏東縣政府將全力支持未來合作計劃。這也是日本女性參議員首次參訪屏東，締造台日藍碳交流的歷史性時刻。

高峰會最後一天，副總統蕭美琴在總統府會見訪團；蕭美琴除了感謝日本分享因應氣候變遷及藍色經濟的寶貴經驗，並期盼台日能深化合作，從屏東大鵬灣為起點，共同推動國際性的藍碳發展。她更提到台灣與大洋洲友邦帛琉等國的合作可能性，希望藍碳議題能跨越雙邊合作，拓展至多邊協作。

中華碳匯產業推展協會表示，這次高峰會不僅深化台日關係，也為台灣碳匯產業接軌國際提供了契機，未來將持續推動跨界協作，強化ESG實踐，助力台灣邁向淨零目標，為全球永續發展（SDGs）貢獻具體行動。