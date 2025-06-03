【廣編】憶起跑出芯健康！2025杏輝宜蘭馬拉松　以腳步傳遞健康能量

【廣編特輯】

圖、文／杏輝醫藥提供

杏輝醫藥集團(股票代號 : 1734)持續推動社會公益，與宜蘭縣政府共同舉辦「杏輝宜蘭馬拉松」邁入第四屆，自首辦以來，杏輝宜蘭馬拉松即定位為結合運動、健康、公益與觀光的在地代表性賽事。三年來吸引數千名全台跑者投入挑戰。林茂盛代理縣長攜手杏輝白友烺總經理共同宣布賽事於2025年11月8日登場，正式啟動活動報名。

運動不僅強身健體，更有助於提升專注力和活絡思緒，國際研究指出「久坐」是加速認知功能退化的關鍵原因，因此本屆活動希望邀請大家「憶起跑出芯健康」，也是展現旗下明星品牌「杏輝蓉憶記」守護每個人思緒健康的核心理念。

今年賽事補給全面升級，沿途提供小農點心與國宴等級宜蘭在地美食，讓跑者在挑戰自我同時也能大飽口福品嚐在地美味。為鼓勵在馬拉松征程上不同階段的跑者持續前進，規劃「馬拉松尊榮禮遇」方案，參賽者如果是首度挑戰半馬者、首度挑戰全馬者、本次滿第50馬者及含本次超第100馬者，可獲得專屬紀念獎盃及500元交通補助（限額共50名，詳細規則以活動辦法為主）。延續「為您而笑」醫事人員感謝行動，設立專屬獎項並邀請醫事跑者參與現場微笑儀式，向守護健康的英雄們致敬；更同步發起「#為您而笑」社群串連活動，邀請民眾上傳微笑照片與感謝語，一起傳遞健康正能量。

即日起2025杏輝宜蘭馬拉松報名從06/02至08/08截止，杏輝醫藥集團誠摯邀請全國跑者與民眾，一起踏上這條融合山海湖風景、生命故事及公益精神的賽道。不論是初馬跑者、百馬勇士、健身愛好者或是為追逐夢想而奔跑的你，都能在宜蘭找到專屬自己的節奏與自信，獲得健康與歡樂！

報名網址 : https://irunner.biji.co/Yilansinphar2025/signup

