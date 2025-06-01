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學生批手機集中保管影響學習「遺失難究責」　教部：會有靈活作法

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲ 學生擔心手機在學校集中保管若損壞遺失，責任歸屬不明。（示意圖／記者白珈陽攝）

生活中心／台北報導

教育部公告高中以下學生帶手機與行動載具到學校管理原則草案，國中小階段要家長同意，高中由學校須邀集親師生共同討論管理機制。此規定引起學生反彈，教育部今舉辦座談會，有人擔心手機集中保管若遺失責任歸屬不明也影響學習，也有高中生認校務會議學生代表不足，民主討論結果可能無法落實。

教育部今年5月公告《高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則》草案，國中小學生攜帶手機到校需經家長同意，並採集中保管方式；高中生則因具備基本自主管理能力，學校需邀集師生及家長共同討論管理機制，並提供更彈性的保管方式，包括個人保管或班級、全校保管。

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該草案發布引發學生反彈，不少人批評這項原則不利學生使用手機、平板幫助學習。教育部舉辦座談會，邀請學生表達意見。

根據中央社報導，教育部資訊及科技教育司高級分析師裴善成在座談會上表示，此次修訂原則旨在針對不同教育階段和使用情境，提供分階段且彈性化的管理方式。他指出，國中小的手機管理需集中保管並經家長同意，而高中則可透過民主討論決定保管方式，且會議中學生代表比例需達至少1/3，校務會議也應尊重其決議。

座談會上有建中學生表示，若採手機統一保管，當設備損壞或遺失時，責任歸屬不明確，且課堂上常需使用手機進行查資料或做筆記，統一保管可能導致時間浪費。師大附中學生則擔心，雖然草案要求學生代表比例提高至1/3，但校務會議中學生代表僅占8%，恐難以確保民主討論的結果能被落實。此外，集中保管若導致遺失或損壞，責任應由誰承擔也尚未明確。

板橋高中學生進一步提出，教育部的草案屬行政指導，並無強制力，若學校忽視對學生權益有利的條文，學生該如何保障自身權益？他建議學校在訂定管理規範時，應明確規範手機集中保管的責任歸屬。延平高中學生則建議，可參考服儀規定訂定方式，若學生代表比例達1/3且規定未違法，校務會議不得推翻相關決議。

教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺表示，資科司將研議如何在原則中調整，確保民主程序的討論結果能在校務會議中獲得保障，並強調目前草案仍在蒐集意見階段。國民及學前教育署署長彭富源則補充，國教署將持續蒐集各方意見，確保學校在訂定規範時能依原則落實，並針對不同學校規模提供彈性範本，特別是針對高中數位學習需求，給予更多管理上的靈活性。

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