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行員台大醫院收款387萬放走廊遭竊！歹徒雨中抱鉅款步行影像曝

記者張君豪／台北報導

5月29日上午11時許，北市中正區台大醫院發生一起嚴重竊案，合作金庫臺大分行一名殷姓男員工（64歲），到台大醫院舊院區收取台大醫院28日當天營運掛號收入387萬元現金，殷男把所收現金放入攜行旅行袋內，然後繼續走到院區地下街商場辦公室要收取地下街商場前天的營業收入，結果鉅款遭竊，嫌犯在雨中抱著鉅款步行的影像也在今天曝光。

▲中正一警方緊急調閱監視器追緝竊款男子。（圖／記者張君豪翻攝）
▲中正一警方緊急調閱監視器追緝竊款男子。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解：本來殷男是要收取兩筆鉅款後把現金押運回合作金庫台大分行存入帳戶，但當天卻將把387萬元現鈔連同行李袋擺放在台大醫院地下街商場辦公室外面走廊，旋即遭歹徒取走，台大醫院因此損失28日當天所有掛號收入，警方獲報後展開清查。

據了解，合作金庫台大分行該名殷姓男員工還有一年就要退休，他當天要運送大筆現鈔，卻未申請額外的保全及防護措施押運現金，隻身持一行李袋到台大院區收取台大醫院前一天的掛號總收入，本來收款後要回銀行幫台大醫院存入總帳戶，未料到地下街商辦要收取商店街營運款項時，將裝有現金行李袋放在走廊，短短1分鐘內就被歹徒取走。

轄區中正一警方立即成立專案小組追查，並循線擴大調閱監視器，鎖定一名中年男子涉案，但拿走鉅款的男子心思細膩，犯案後持硬幣搭公車逃離現場，目前警方正循線追查該名男子，也將調查有無內神通外鬼的可能性。

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