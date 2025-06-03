桌協拒道歉再發7點聲明反嗆　黃捷批巨嬰：迂腐程度讓人大開眼界

▲台灣桌球新星葉伊恬。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）



記者杜冠霖／台北報導

台灣17歲桌球新星葉伊恬，近日因WTT美國大滿貫賽參賽權遭中華民國桌球協會逕自取消，引發外界熱議討論，體育署數度重話批評，更下最後通牒要求道歉。桌協今（3日）發出7點最新聲明反嗆，「主管機關體育署只聽莊智淵教練及選手的一面之詞，請勿用政治手段處理體育事項」。對此，民進黨立委黃捷痛批，協會該做的是為選手爭取最大權益，桌協聲明卻避重就輕，迂腐的程度讓她開了眼界，「全世界都錯，就桌協受委屈？這是哪來的巨嬰協會啊！」

黃捷表示，桌協迂腐的程度，真的讓她開了眼界，剛理事發的聲明中仍不道歉，還避重就輕、連選手名字都寫錯，絲毫未解釋為什麼擅自代選手回絕參賽，甚至開地圖砲，左批體育署霸凌桌協、右批是莊智淵造成不可收拾的局面、上批媒體沒良心片面報導、再下批立委關心是蹭聲量、想升官發財。

「全世界都錯，就桌協受委屈？這是哪來的巨嬰協會啊！」黃捷指出，再說一次，協會存在的意義就是服務選手。有選手才有協會。協會該做的，是為選手爭取最大權益、讓選手無後顧之憂、專心出賽。

黃捷表示，莊智淵球館在她的選區，葉伊恬更是鼓山高中、九如國小的子弟，做為在地立委，「關心此案是我的職責，當卓院長、鄭署長、陳市長、許多立委和民眾，都挺身為選手發聲時，桌協居然選擇反嗆，讓我更為莊智淵、葉伊恬心疼，到底我們的選手跟教練，平常要承受桌協多大的壓迫？」

黃捷直言，面對長期把持桌協、卻無能照顧選手的管理層，「建議體育署不用再心軟，該撤換就撤換吧！」