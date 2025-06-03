交安女講師談三峽車禍失言遭炎上　監理站澄清、彰化高商5點聲明

▲彰商交安講師稱散步要去公園惹議。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝自臉書交通安全唬平安2.0 ）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化高級商業職業學校昨（2）日下午舉辦師生安全講座，邀請彰化監理站資深女講師進行交通安全宣導，卻因講師內容引發爭議。該名擁有10年資歷的女講師以近期三峽暴衝釀4死11傷，脫口說出「要散步去公園」等言論，引發學生不滿，認為講師是在「檢討受害者」，今天彰化監理站及學校都做出相關澄清及說明。

據了解，講師在講座中引用2025年5月19日新北市三峽區發生的4死11傷重大車禍案例。該事故中，余姓駕駛在國成街失控暴衝，先擦撞路邊自行車騎士，再高速撞擊機車騎士、學童及其他用路人，最終駕駛本人也傷重不治。講師凸顯重點放在行人應注意事項，提出「馬路不是散步的地方」、「要散步去公園」等說法，引發學生質疑是在檢討受害者。

▲三峽北大國小發生的重大死亡車禍，多位民眾排隊上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）

彰化監理站澄清，本站道安講師應邀赴彰化高商辦理交安宣導，影片背景為三峽交通事故，惟講師後續延伸說明並非針對該事故案情解析，僅針對過馬路觀念通案宣導，提醒學生過馬路時應遵守「停看轉揮動」行人安全過馬路5字口訣，於過馬路時應迅速通過並隨時注意有無轉彎車或闖紅燈車輛靠近，切勿於路口當中散步或滑手機，以確保自身安全，學生對於講師說明內容有誤會，特予澄清說明。

監理站強調，對於任何交通事故皆抱持同理心，希望於個案中了解原因並避免事故再次發生，後續將檢討要求講師針對事故宣導時，應以更嚴謹及適當方式說明，避免民眾誤解。

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（資料圖／民眾提供）

彰化高商發出5點聲明表示，本校昨日進行學生交通安全講座，邀請講師引喻失意，造成大家的質疑與關心，表達歉意！

1.首先必需澄清一下，邀請講者並非彰商老師，而是學校外聘的專業人員。

2該講者發言應是強調行人應該優先選擇安全的場所進行散步，避免在交通繁忙的道路上逗留，這樣的發言可能因為表達方式不夠精確或容易誤解，對部分聽眾造成困惑或反感。

3.三峽事件令大家感到震驚與心疼，國人皆有所感交通安全的重要性。而講師引用說明事情的嚴重性，卻無另行說明其他案例，以提醒行人要小心注意路口狀況，現然引喻失義，確不恰當，學校深表遺憾！

4.學校會再利用公開場合跟學生宣導正確的交通觀念，也會與講者溝通，希望他能更加謹慎地選擇引例與措辭，避免任何可能的誤解！

5.校方對此事件講者造成大家的困擾與不便，再次表達歉意！