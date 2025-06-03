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談三峽3死車禍！交安講師失言「馬路不是散步的地方」遭炎上

▲彰商交安講師稱散步要去公園惹議。（圖／翻攝自臉書交通安全唬平安2.0 ）

▲彰商交安講師稱三峽暴衝撞，要學生散步就要去公園惹議。（圖／翻攝自臉書交通安全唬平安2.0 ）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化高商昨（2）日下午舉辦全校道安講座，邀請彰化監理站資深女講師進行交通安全宣導，由於該名擁有10年資歷的女講師以近期三峽重大交通事故案例進行講解時，說出「馬路不是散步的地方」等言論，引發學生不滿，認為講師是在「檢討受害者」，相關影片被上傳網路後更引發網友熱議。

據了解，講師在講座中引用2025年5月19日新北市三峽區發生的4死11傷重大車禍案例。該事故中，余姓駕駛在國成街失控暴衝，先擦撞路邊自行車騎士，再高速撞擊機車騎士、學童及其他用路人，共造成3死12傷，而余本人也傷重不治。

▲▼新北市三峽區北大國小前19日發生的嚴重車禍事故，佛光山祈福。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市三峽區北大國小前19日發生的嚴重車禍事故，佛光山祈福。（資料圖／記者呂佳賢攝）

講師在講解此案例時，卻將重點放在行人「來不及閃」，強調「馬路不是散步的地方」、「要散步去公園」等說法，引發學生質疑是在檢討受害者。

講座結束後，學生在網路發文質疑「車子只要不失控就不會發生這起事故，怎麼會是反過來檢討受害同學？」許多網友也紛紛留言批評「這是赤裸裸的汽車霸權思維」、「無視人本交通城市核心價值」。更有網友指出：「那些老師大多都是開車進學校，常常都能看到教職員開著車在校門口直接對步行學生刷卡」，認為校園內也存在同樣的用路權不平等問題，對身亡的學生及家長無疑造成2度傷害。

▲▼三峽肇事翁奪3命　網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道。（圖／網友Horatio Chien授權提供）

▲三峽肇事翁爆衝奪3命，網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道。（圖／網友Horatio Chien授權提供）

記者致電彰化高商詢問校長，校長陳定宏表示，該講座是由監理單位專業人員主講，並非學校老師，過去常邀請相關單位到校宣導，相信其專業性，可能是部分詞句引起誤會。彰化監理站則強調，該講師是專業監理人員，演講本意是希望民眾過馬路時能迅速通過並留意週遭狀況，確保自身安全，強調部分內容被學生斷章取義片面解讀

此事件引發社會對交通安全教育內容的討論。網友普遍認為，交通安全宣導應兼顧「用路責任」與「道路設計」等面向，而非僅單方面要求弱勢用路人。特別是對青少年學子的交通安全教育，更應避免傳遞「檢討受害者」的錯誤觀念，而應強調「保護弱勢用路人」的現代交通理念。

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彰商.交通安全講師三峽伸港暴衝散步公園

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