Google移除中華電信信任憑證　藍委要政府快補救「國家資安危機」

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨召委葛如鈞今（3日）在立法院國是論壇指出，Google宣布自7月31日起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及其政府憑證鏈的預設信任，葛如鈞強調，這是一場「核彈級的數位信任大爆炸」，不僅是單純的技術問題，更牽涉到國家資安與全民信任的重大危機。

Google在公告中批評，中華電信在憑證合規通報上的延遲，導致其誠信遭到質疑。葛如鈞強調，一旦憑證未及時更換，屆時民眾使用政府網站或重要服務平台時，瀏覽器將不再顯示安全鎖，甚至可能跳出整頁紅色警告或直接封鎖畫面，對民眾信賴構成重大打擊。

葛如鈞直言，政府高喊數位信任與全民防詐，但如果連基本的憑證管理都做不好，人民怎麼相信政府能守得住資安？葛如鈞指出，根據統計，台灣電話個資外洩率高達 62.4 %，居亞洲第二；僅今年 5 月的一週內，就有高達 21 億元詐騙金額，情勢非常嚴峻。

為因應此次資安危機，葛如鈞提出呼籲，第一、建立可信身份系統：借鏡國際經驗，包括 OpenAI 創辦人 Sam Altman 發起的「World」計畫，運用匿名虹膜掃描與零知識證明技術，驗證使用者真實與唯一性，協助金融、電商與社群平台強化防詐機制。第二、推動公私協作、導入 AI 防詐：整合如 GoGoLook 等本土新創企業資源，政府應主動結合、擴大合作，打造AI防詐科技產業鏈，提升台灣在全球資安與防詐領域的競爭力。

葛如鈞呼籲，政府必須提高對數位信任的危機意識，這次事件不是單純的資安漏洞，而是國安警訊。臺灣應該主動結合先進科技，成為亞太AI防詐領導者，保障民眾資安權益，守護國民的數位安全。

